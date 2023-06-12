В России проверят обоснованность роста цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на стройматериалы в РФ. За последний месяц стоимость каменной ваты, которая используется в качестве утеплителя, увеличилась вдвое, поэтому девелоперы обратились к депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
«Мы заметили дефицит и рост стоимости каменной ваты за последние полтора месяца. В мае цены увеличились на 50-60% по сравнению с апрелем», — сообщила директор девелоперской группы компаний «А101» Елена Леликова. Ее слова приводят «Известия».
В ФАС изданию рассказали, что служба самостоятельно проводит мониторинг цен на стройматериалы. «В рамках проверки служба направила запросы производителям. В случае нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры», — сообщили в ведомстве.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, строительные организации обратили внимание на введение изготовителями ежемесячных квот на заказ каменной ваты. «Подобные ограничения устанавливаются без согласования с заказчиками. Нехватка товара неминуемо приводит к увеличению его стоимости», — отметил Кошелев.
Руководитель направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь» Василий Ткачев выделил две основные причины увеличения стоимости. «Это резкий рост цен на синтетические смолы, используемые при производстве каменной ваты, а также увеличение логистической составляющей», — подчеркнул он.
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