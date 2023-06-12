Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в «преступлении века» из-за скандала вокруг украинской компании

13 июня 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Ронни Джексон потребовал ФБР предоставить аудиоподтверждения связи Байдена с компанией Burisma Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден скорее всего связан с руководством украинской частной газодобывающей группой компаний Burisma. В этом его обвинил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. «Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — написал Джексон в Twitter. Он назвал Байдена «самым большим преступником» среди всех американских президентов. Ранее председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер обвинил членов семьи Байдена в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. Также в материале говорится о том, что сын президента США Хантер Байден использовал свои семейные связи для встреч с высокопоставленными лицами из ООН, однако незаконность платежей не подтверждена. Кроме того, Байдена винят в терроризме из-за подрыва «Северных потоков».

Президент США Джо Байден скорее всего связан с руководством украинской частной газодобывающей группой компаний Burisma. В этом его обвинил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. «Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — написал Джексон в Twitter. Он назвал Байдена «самым большим преступником» среди всех американских президентов. Ранее председатель Палаты представителей по надзору Джеймс Комер обвинил членов семьи Байдена в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. Также в материале говорится о том, что сын президента США Хантер Байден использовал свои семейные связи для встреч с высокопоставленными лицами из ООН, однако незаконность платежей не подтверждена. Кроме того, Байдена винят в терроризме из-за подрыва «Северных потоков».