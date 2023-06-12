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Разбивший остановку житель ЯНАО осужден за вандализм

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Молодого человека, разбившего стекло на остановке, суд приговорил к обязательным работам Фото:

В Салехарде (ЯНАО) суд приговорил 21-летнего жителя окружной столицы, разбившего стекло теплой остановки, к обязательным работам в размере 240 часов. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В феврале 2023 года молодой человек в состоянии опьянения прогуливался по улице Броднева, где ради забавы разбил стекло остановочного комплекса „мкр. Солнечный“, чем доставил неудобства местным жителям, и причинил материальный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО начали устанавливать теплые остановки, оснащенные USB-разъемами и камерами видеонаблюдения. В мае жители Ноябрьска пожаловались на подобный случай вандализма, когда местный житель ногой разбил стекло на остановке по улице Высоцкого.

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В Салехарде (ЯНАО) суд приговорил 21-летнего жителя окружной столицы, разбившего стекло теплой остановки, к обязательным работам в размере 240 часов. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В феврале 2023 года молодой человек в состоянии опьянения прогуливался по улице Броднева, где ради забавы разбил стекло остановочного комплекса „мкр. Солнечный“, чем доставил неудобства местным жителям, и причинил материальный ущерб на сумму более 27 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО начали устанавливать теплые остановки, оснащенные USB-разъемами и камерами видеонаблюдения. В мае жители Ноябрьска пожаловались на подобный случай вандализма, когда местный житель ногой разбил стекло на остановке по улице Высоцкого.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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