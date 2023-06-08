В Челябинске арестовали украинского диверсанта

09 июня 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Задержанного ФСБ диверсанта арестовали на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиняемый в диверсиях на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) житель Башкирии арестован на два месяца Центральным райсудом Челябинска, сообщили URA.RU в суде. По версии следствия, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины как минимум уничтожил четыре релейных шкафа на Транссибе возле города Миасса. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Ирвин Лысенко отправлен под стражу на два месяца», — пояснили URA.RU в суде. В ходе спецоперации ФСБ и полиция вышли на безработного жителя города Учалы, в телефоне которого были обнаружены переписки с украинскими кураторами. В день диверсии он привез на своей машине несколько канистр с бензином. Первый шкаф был сожжен в 23:00 6 июня на 1978 км перегона Хребет-Сыростан, дверца его была отогнута, на месте преступления нашли сломанное лезвие ножа. Спустя два часа преступник сжег остальные шкафы на 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая. С 2018 года арестованный дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы. На суде Лысенко признал вину и пообещал сотрудничать со следствием. Свои действия мужчина объяснил «идейными соображениями». В пресс-службах УФСБ по Челябинской области и отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО воздержались от комментариев. Всего в Челябинской области по обвинению в шести схожих преступлениях задержаны 11 граждан. Максимальные санкции по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного срока. В том числе для несовершеннолетних преступников в возрасте от 14 лет. В частности, в апреле Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в мэрии Бакала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвиняемый в диверсиях на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) житель Башкирии арестован на два месяца Центральным райсудом Челябинска, сообщили URA.RU в суде. По версии следствия, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины как минимум уничтожил четыре релейных шкафа на Транссибе возле города Миасса. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Ирвин Лысенко отправлен под стражу на два месяца», — пояснили URA.RU в суде. В ходе спецоперации ФСБ и полиция вышли на безработного жителя города Учалы, в телефоне которого были обнаружены переписки с украинскими кураторами. В день диверсии он привез на своей машине несколько канистр с бензином. Первый шкаф был сожжен в 23:00 6 июня на 1978 км перегона Хребет-Сыростан, дверца его была отогнута, на месте преступления нашли сломанное лезвие ножа. Спустя два часа преступник сжег остальные шкафы на 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая. С 2018 года арестованный дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), ему грозит до 20 лет лишения свободы. На суде Лысенко признал вину и пообещал сотрудничать со следствием. Свои действия мужчина объяснил «идейными соображениями». В пресс-службах УФСБ по Челябинской области и отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО воздержались от комментариев. Всего в Челябинской области по обвинению в шести схожих преступлениях задержаны 11 граждан. Максимальные санкции по статьям 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного срока. В том числе для несовершеннолетних преступников в возрасте от 14 лет. В частности, в апреле Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в мэрии Бакала.