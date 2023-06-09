SHOT: в Челябинской области задержали украинского диверсанта

09 июня 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ФСБ совместно с полицией задержали подозреваемого в поджоге четырех релейных шкафов на железной дороге. Диверсант приехал из соседнего региона и имел контакты с украинской разведкой. «Дерзким диверсантом, который уничтожил сразу четыре релейных шкафа на двух станциях в Миассе, оказался 29-летний житель города Учалы Башкортостан. В день диверсии он передвигался на своей машине Daewoo Espero, перевозя ей канистры с бензином. В его телефоне нашли переписки с украинскими кураторами, от которых он получил указание уничтожить оборудование», — сообщается в telegram-канале Shot. По информации издания, с 2018 года задержанный в ходе совместной операции ФСБ и полиции дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. В отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО попросили обратиться за комментарием позже. За последнее время СМИ сообщали о шести случаях аналогичных преступлений в Челябинской области. Все причастные к ним 11 человек были в кратчайшие сроки задержаны сотрудниками регионального УФСБ. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 УК России (диверсия). Обвиняемым по этим статьям, в том числе несовершеннолетним — от 14 лет и старше, грозит лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области ФСБ совместно с полицией задержали подозреваемого в поджоге четырех релейных шкафов на железной дороге. Диверсант приехал из соседнего региона и имел контакты с украинской разведкой. «Дерзким диверсантом, который уничтожил сразу четыре релейных шкафа на двух станциях в Миассе, оказался 29-летний житель города Учалы Башкортостан. В день диверсии он передвигался на своей машине Daewoo Espero, перевозя ей канистры с бензином. В его телефоне нашли переписки с украинскими кураторами, от которых он получил указание уничтожить оборудование», — сообщается в telegram-канале Shot. По информации издания, с 2018 года задержанный в ходе совместной операции ФСБ и полиции дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. В отделении общественных связей управления на транспорте МВД по УрФО попросили обратиться за комментарием позже. За последнее время СМИ сообщали о шести случаях аналогичных преступлений в Челябинской области. Все причастные к ним 11 человек были в кратчайшие сроки задержаны сотрудниками регионального УФСБ. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт), ст. 281 УК России (диверсия). Обвиняемым по этим статьям, в том числе несовершеннолетним — от 14 лет и старше, грозит лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного.