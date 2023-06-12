12 июня 2023
11 июня 2023

Мэр Кургана объявила о первых стобалльниках по ЕГЭ

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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, ученики, экзамен, школа, ученические парты
100 баллов получили учащиеся двух гимназий Фото:

Ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова.

«У нас есть первые 100-балльники. По предварительным данным, 100-процентный результат на экзамене по литературе показали две выпускницы из 31-й и 32-й гимназий. У одной из выпускниц 31-й гимназии также есть наивысший балл по химии», — написала Ситникова.

По ее словам, больше 90 баллов получили 18 школьников, сдававших химию, пять — литературу и один — географию. Сейчас эти результаты находятся на перепроверке.

Ранее стало известно, что за школьниками Курганской области во время сдачи ЕГЭ следили нейросети и 666 видеокамер. У одной из учениц во время экзамена случился тепловой удар.

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Ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «У нас есть первые 100-балльники. По предварительным данным, 100-процентный результат на экзамене по литературе показали две выпускницы из 31-й и 32-й гимназий. У одной из выпускниц 31-й гимназии также есть наивысший балл по химии», — написала Ситникова. По ее словам, больше 90 баллов получили 18 школьников, сдававших химию, пять — литературу и один — географию. Сейчас эти результаты находятся на перепроверке. Ранее стало известно, что за школьниками Курганской области во время сдачи ЕГЭ следили нейросети и 666 видеокамер. У одной из учениц во время экзамена случился тепловой удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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