Мэр Кургана объявила о первых стобалльниках по ЕГЭ

13 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

100 баллов получили учащиеся двух гимназий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «У нас есть первые 100-балльники. По предварительным данным, 100-процентный результат на экзамене по литературе показали две выпускницы из 31-й и 32-й гимназий. У одной из выпускниц 31-й гимназии также есть наивысший балл по химии», — написала Ситникова. По ее словам, больше 90 баллов получили 18 школьников, сдававших химию, пять — литературу и один — географию. Сейчас эти результаты находятся на перепроверке. Ранее стало известно, что за школьниками Курганской области во время сдачи ЕГЭ следили нейросети и 666 видеокамер. У одной из учениц во время экзамена случился тепловой удар.

Ученицы двух гимназий Кургана получили 100 баллов по итогу сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в своем telegram-канале сообщила мэр Кургана Елена Ситникова. «У нас есть первые 100-балльники. По предварительным данным, 100-процентный результат на экзамене по литературе показали две выпускницы из 31-й и 32-й гимназий. У одной из выпускниц 31-й гимназии также есть наивысший балл по химии», — написала Ситникова. По ее словам, больше 90 баллов получили 18 школьников, сдававших химию, пять — литературу и один — географию. Сейчас эти результаты находятся на перепроверке. Ранее стало известно, что за школьниками Курганской области во время сдачи ЕГЭ следили нейросети и 666 видеокамер. У одной из учениц во время экзамена случился тепловой удар.