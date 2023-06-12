12 июня 2023

Победителями международного кинофестиваля стали два фильма тюменской компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие Первого уральского открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, уральский кинофестиваль, статуэтки, награды, призы
Два тюменских фильма удостоились победы Фото:

Победителями в двух номинациях международного кинофестиваля Zilant стали фильмы тюменской кинокомпании «Пушка». Об этом стало известно на сайте учредителя мероприятия.

«Пост-хоррор с социальным подтекстом „Незримое“ режиссера Владимира Мотырева победил в номинации „Лучший актуальный фильм“. Драма „Не спеши“ режиссера Юрия Шевченко, созданная совместно с „ЧСК фильм“, получила специальную награду жюри „За оригинальное художественное решение“» — передает кинокомпания «Пушка» результаты своего участия в фестивале Zilant.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские деятели искусства выигрывали и другие призы. Местная группа «Tourtass» победила на шоу «Конфетка» от телеканала «ТНТ». В качестве приза они получили 300 тысяч рублей. Также мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в большинстве номинаций премии «Музыкальное сердце театра — 2022».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Победителями в двух номинациях международного кинофестиваля Zilant стали фильмы тюменской кинокомпании «Пушка». Об этом стало известно на сайте учредителя мероприятия. «Пост-хоррор с социальным подтекстом „Незримое“ режиссера Владимира Мотырева победил в номинации „Лучший актуальный фильм“. Драма „Не спеши“ режиссера Юрия Шевченко, созданная совместно с „ЧСК фильм“, получила специальную награду жюри „За оригинальное художественное решение“» — передает кинокомпания «Пушка» результаты своего участия в фестивале Zilant. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские деятели искусства выигрывали и другие призы. Местная группа «Tourtass» победила на шоу «Конфетка» от телеканала «ТНТ». В качестве приза они получили 300 тысяч рублей. Также мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в большинстве номинаций премии «Музыкальное сердце театра — 2022».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...