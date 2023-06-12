Победителями международного кинофестиваля стали два фильма тюменской компании

13 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Два тюменских фильма удостоились победы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Победителями в двух номинациях международного кинофестиваля Zilant стали фильмы тюменской кинокомпании «Пушка». Об этом стало известно на сайте учредителя мероприятия. «Пост-хоррор с социальным подтекстом „Незримое“ режиссера Владимира Мотырева победил в номинации „Лучший актуальный фильм“. Драма „Не спеши“ режиссера Юрия Шевченко, созданная совместно с „ЧСК фильм“, получила специальную награду жюри „За оригинальное художественное решение“» — передает кинокомпания «Пушка» результаты своего участия в фестивале Zilant. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские деятели искусства выигрывали и другие призы. Местная группа «Tourtass» победила на шоу «Конфетка» от телеканала «ТНТ». В качестве приза они получили 300 тысяч рублей. Также мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в большинстве номинаций премии «Музыкальное сердце театра — 2022».

Победителями в двух номинациях международного кинофестиваля Zilant стали фильмы тюменской кинокомпании «Пушка». Об этом стало известно на сайте учредителя мероприятия. «Пост-хоррор с социальным подтекстом „Незримое“ режиссера Владимира Мотырева победил в номинации „Лучший актуальный фильм“. Драма „Не спеши“ режиссера Юрия Шевченко, созданная совместно с „ЧСК фильм“, получила специальную награду жюри „За оригинальное художественное решение“» — передает кинокомпания «Пушка» результаты своего участия в фестивале Zilant. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские деятели искусства выигрывали и другие призы. Местная группа «Tourtass» победила на шоу «Конфетка» от телеканала «ТНТ». В качестве приза они получили 300 тысяч рублей. Также мюзикл «Семейка Аддамс» от Тюменского драматического театра победил в большинстве номинаций премии «Музыкальное сердце театра — 2022».