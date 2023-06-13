Акулу, убившую россиянина в Хургаде, выставят в музее

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Океанариум Екатеринбурга, акула
Акула, убившая россиянина, мумифицирована, сообщает «Комсомольская правда» Фото:

Съевшая россиянина акула будет экспонатом в морском музее Хургады в Турции. Ее мумифицируют. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем telegram-канале.

«Акулу, съевшую россиянина в Египте, выставят в музее. <…> Мумию акулы собираются мумифицировать и выставить в морском музее Хургады», — говорится в канале. Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на турецкое издание Cairo24 сообщает, что ученые хотели изучить, а позже отпустить хищника. Однако акула была уже мертва после изъятия у рыбаков.

Ранее стало известно, что акула аживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов, пишет «Утро.ру». Другой россиянин, у которого получилось спастить, рассказал, что ему помогли туристы на лодке. Посол России в Каире Георгий Борисенко попросил граждан прислушиваться к рекомендациям спасательных служб, чтобы не столкнуться с акулами, передает телеканал 360.

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Съевшая россиянина акула будет экспонатом в морском музее Хургады в Турции. Ее мумифицируют. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем telegram-канале. «Акулу, съевшую россиянина в Египте, выставят в музее. <…> Мумию акулы собираются мумифицировать и выставить в морском музее Хургады», — говорится в канале. Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на турецкое издание Cairo24 сообщает, что ученые хотели изучить, а позже отпустить хищника. Однако акула была уже мертва после изъятия у рыбаков. Ранее стало известно, что акула аживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов, пишет «Утро.ру». Другой россиянин, у которого получилось спастить, рассказал, что ему помогли туристы на лодке. Посол России в Каире Георгий Борисенко попросил граждан прислушиваться к рекомендациям спасательных служб, чтобы не столкнуться с акулами, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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