Акулу, убившую россиянина в Хургаде, выставят в музее

13 июня 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Акула, убившая россиянина, мумифицирована, сообщает «Комсомольская правда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Съевшая россиянина акула будет экспонатом в морском музее Хургады в Турции. Ее мумифицируют. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем telegram-канале. «Акулу, съевшую россиянина в Египте, выставят в музее. <…> Мумию акулы собираются мумифицировать и выставить в морском музее Хургады», — говорится в канале. Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на турецкое издание Cairo24 сообщает, что ученые хотели изучить, а позже отпустить хищника. Однако акула была уже мертва после изъятия у рыбаков. Ранее стало известно, что акула аживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов, пишет «Утро.ру». Другой россиянин, у которого получилось спастить, рассказал, что ему помогли туристы на лодке. Посол России в Каире Георгий Борисенко попросил граждан прислушиваться к рекомендациям спасательных служб, чтобы не столкнуться с акулами, передает телеканал 360.

Съевшая россиянина акула будет экспонатом в морском музее Хургады в Турции. Ее мумифицируют. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем telegram-канале. «Акулу, съевшую россиянина в Египте, выставят в музее. <…> Мумию акулы собираются мумифицировать и выставить в морском музее Хургады», — говорится в канале. Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на турецкое издание Cairo24 сообщает, что ученые хотели изучить, а позже отпустить хищника. Однако акула была уже мертва после изъятия у рыбаков. Ранее стало известно, что акула аживо съела россиянина в Египте на глазах у толпы туристов, пишет «Утро.ру». Другой россиянин, у которого получилось спастить, рассказал, что ему помогли туристы на лодке. Посол России в Каире Георгий Борисенко попросил граждан прислушиваться к рекомендациям спасательных служб, чтобы не столкнуться с акулами, передает телеканал 360.