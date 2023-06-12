12 июня 2023

Главный дирижер Пермской оперы окончательно подтвердил свой уход

Мигран Агаджанян покинет пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета 14 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые здания Перми., пермский, оперный театр
Оперный театр продолжает лихорадить Фото:

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил, что намерен завтра покинуть его. О своем уходе из театра с 14 июня музыкант говорил еще в мае, но СМИ позже сообщали, что он якобы передумал. Сегодня Агаджанян подтвердил свой уход.

«С завтрашнего дня я прекращаю свою деятельность в Пермском театре оперы и балета! В СМИ пытались очернить меня, писали, что я передумал или погорячился… Я не передумал! Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе», — пишет Агаджанян в соцсетях.

Музыкант поблагодарил коллектив театра за работу над оперой Верди «Бал-Маскарад», премьера которой прошла недавно. Как ранее рассказывало URA.RU, Агаджанян заявил об увольнении 11 мая. Свой уход он связал со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил, что намерен завтра покинуть его. О своем уходе из театра с 14 июня музыкант говорил еще в мае, но СМИ позже сообщали, что он якобы передумал. Сегодня Агаджанян подтвердил свой уход. «С завтрашнего дня я прекращаю свою деятельность в Пермском театре оперы и балета! В СМИ пытались очернить меня, писали, что я передумал или погорячился… Я не передумал! Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе», — пишет Агаджанян в соцсетях. Музыкант поблагодарил коллектив театра за работу над оперой Верди «Бал-Маскарад», премьера которой прошла недавно. Как ранее рассказывало URA.RU, Агаджанян заявил об увольнении 11 мая. Свой уход он связал со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...