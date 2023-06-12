Главный дирижер Пермской оперы окончательно подтвердил свой уход

Мигран Агаджанян покинет пост главного дирижера Пермского театра оперы и балета 14 июня

13 июня 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Оперный театр продолжает лихорадить Фото: Алексей Гущин © URA.RU Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил, что намерен завтра покинуть его. О своем уходе из театра с 14 июня музыкант говорил еще в мае, но СМИ позже сообщали, что он якобы передумал. Сегодня Агаджанян подтвердил свой уход. «С завтрашнего дня я прекращаю свою деятельность в Пермском театре оперы и балета! В СМИ пытались очернить меня, писали, что я передумал или погорячился… Я не передумал! Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе», — пишет Агаджанян в соцсетях. Музыкант поблагодарил коллектив театра за работу над оперой Верди «Бал-Маскарад», премьера которой прошла недавно. Как ранее рассказывало URA.RU, Агаджанян заявил об увольнении 11 мая. Свой уход он связал со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил, что намерен завтра покинуть его. О своем уходе из театра с 14 июня музыкант говорил еще в мае, но СМИ позже сообщали, что он якобы передумал. Сегодня Агаджанян подтвердил свой уход. «С завтрашнего дня я прекращаю свою деятельность в Пермском театре оперы и балета! В СМИ пытались очернить меня, писали, что я передумал или погорячился… Я не передумал! Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе», — пишет Агаджанян в соцсетях. Музыкант поблагодарил коллектив театра за работу над оперой Верди «Бал-Маскарад», премьера которой прошла недавно. Как ранее рассказывало URA.RU, Агаджанян заявил об увольнении 11 мая. Свой уход он связал со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.