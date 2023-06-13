Путин: Россия не заинтересована в подрыве Каховской ГЭС

13 июня 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Лучше контрнаступление ВСУ, чем трагедия на Каховской ГЭС, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что подрыв ГЭС сорвал украинское наступление. «Лучше бы они наступали, чем эта трагедия», — заключил Путин. Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня 2023 года. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшкин в беседе с URA.RU заявил, что ВС РФ будут удерживать территории, которые были затоплены после подрыва ВСУ ГЭС. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о 17 погибших из-за происшествия, передает телеканал 360.

Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что подрыв ГЭС сорвал украинское наступление. «Лучше бы они наступали, чем эта трагедия», — заключил Путин. Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня 2023 года. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшкин в беседе с URA.RU заявил, что ВС РФ будут удерживать территории, которые были затоплены после подрыва ВСУ ГЭС. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о 17 погибших из-за происшествия, передает телеканал 360.