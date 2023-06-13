Родителям перечислили основания для отчисления ребенка из детского сада

14 июня 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Ребенка могут отчислить из детского сада из-за частых пропусков Фото: Размик Закарян © URA.RU В Федеральном законе «Об образовании» (ФЗ № 273) существуют нюансы, из-за которых ребенка могут отчислить из детского дошкольного учреждения. Об этом рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Дмитрий Коленов. «В договоре об образовательных услугах определены основания для отчисления ребенка. Если в договоре такая информация отсутствует, она отражена в уставе или правилах внутреннего распорядка дошкольного образовательного учреждения», — поделился Коленов в разговоре с « Газетой.Ru» . По словам юриста, основными причинами к отчислению из детского сада могут быть нерегулярная оплата и длительное отсутствие ребенка в ДОУ. «Отчислить из детского сада также могут в случаях, когда ребенку исполнилось шесть или семь лет и он закончил обучение, по инициативе родителей, из-за выявления серьезного заболевания, а также по причине аварийного состояния учреждения или его закрытия», — подчеркнул Коленов. Собеседник издания добавил, что отчислить ребенка нельзя из-за его неуспеваемости или за отказ родителей делать вакцинацию. «Такие действия противоречат нормам статьи 5 № 157-ФЗ „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“. Родители имеют право на отказ от профилактических прививок, без прививки могут отказать вашему ребенку в посещении детсада во время эпидемий или массовых инфекционных заболеваний, но отчислить за это не имеют права», — пояснил юрист. Ранее URA.RU рассказывало о возможности получения компенсации за детский сад от государства. Размер ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик по причине болезни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Федеральном законе «Об образовании» (ФЗ № 273) существуют нюансы, из-за которых ребенка могут отчислить из детского дошкольного учреждения. Об этом рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Дмитрий Коленов. «В договоре об образовательных услугах определены основания для отчисления ребенка. Если в договоре такая информация отсутствует, она отражена в уставе или правилах внутреннего распорядка дошкольного образовательного учреждения», — поделился Коленов в разговоре с «Газетой.Ru». По словам юриста, основными причинами к отчислению из детского сада могут быть нерегулярная оплата и длительное отсутствие ребенка в ДОУ. «Отчислить из детского сада также могут в случаях, когда ребенку исполнилось шесть или семь лет и он закончил обучение, по инициативе родителей, из-за выявления серьезного заболевания, а также по причине аварийного состояния учреждения или его закрытия», — подчеркнул Коленов. Собеседник издания добавил, что отчислить ребенка нельзя из-за его неуспеваемости или за отказ родителей делать вакцинацию. «Такие действия противоречат нормам статьи 5 № 157-ФЗ „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“. Родители имеют право на отказ от профилактических прививок, без прививки могут отказать вашему ребенку в посещении детсада во время эпидемий или массовых инфекционных заболеваний, но отчислить за это не имеют права», — пояснил юрист. Ранее URA.RU рассказывало о возможности получения компенсации за детский сад от государства. Размер ежемесячной платы за присмотр и уход за детьми можно пересчитать, если ребенок не ходил в садик по причине болезни.