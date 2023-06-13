Финансист увидела риски ускорения инфляции в РФ

Экономист Беленькая: ослабление курса рубля ведет к постепенному повышению текущих темпов инфляции

14 июня 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали факторы, которые могут привести к росту инфляции в РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России имеются риски повышения инфляции. Об этом рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «К факторам риска роста инфляции относятся ослабление курса рубля с начала года, повышение потребительской активности, поддержка внутреннего спроса со стороны роста госрасходов и кредитования. Также этому способствует рост издержек бизнеса», — цитируют «Известия» слова Беленькой. По мнению эксперта, прогнозируемая инфляция на конец года может достигнуть показателя в 6—6,5%, но текущая инфляции может быть несколько ниже, в районе 5,5—6%. Издание отмечает, что на конец мая годовая инфляция была — 2,51%. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева подчеркнула, что основным фактором, влияющим на инфляцию до конца 2023 года будет положение национальной российской валюты. По ее мнению, резкое ослабление рубля может привести к росту инфляции. Ранее ряд экспертов отмечали, что инфляция в России может снизиться до 6,5%. А это, в свою очередь приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022 года.

В России имеются риски повышения инфляции. Об этом рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «К факторам риска роста инфляции относятся ослабление курса рубля с начала года, повышение потребительской активности, поддержка внутреннего спроса со стороны роста госрасходов и кредитования. Также этому способствует рост издержек бизнеса», — цитируют «Известия» слова Беленькой. По мнению эксперта, прогнозируемая инфляция на конец года может достигнуть показателя в 6—6,5%, но текущая инфляции может быть несколько ниже, в районе 5,5—6%. Издание отмечает, что на конец мая годовая инфляция была — 2,51%. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева подчеркнула, что основным фактором, влияющим на инфляцию до конца 2023 года будет положение национальной российской валюты. По ее мнению, резкое ослабление рубля может привести к росту инфляции. Ранее ряд экспертов отмечали, что инфляция в России может снизиться до 6,5%. А это, в свою очередь приведет к росту реальных денежных доходов населения на 3% к уровню 2022 года.