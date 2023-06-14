Диетолог рассказала, как защитить организм от ультрафиолета

Диетолог Залетова: от ультрафиолета защищает ликопин, содержащийся в томатах, перцах и арбузах
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Жара в городе. Пермь, лето в городе, зонт от солнца, жара в городе
Летом необходимо есть томаты, перцы и арбузы, сообщила Залетова Фото:

В летний период от ультрафиолетовых лучей можно защитить свой организм ликопином, который содержится в томатах, перцах и арбузах. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Ликопин — это пигмент, который содержится в некоторых фруктах и овощах, придавая им привлекательный яркий цвет. Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции — в растениях он защищает ткани от солнечного света. Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество», — передает словам Залетовой радио Sputnik.

Она отметила, что для максимального защитного эффекта необходимо употребить 5-10 мг ликопина. Такое количество вещества находится в трех килограмма помидоров. «Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей», — сказала диетолог.

Ранее онколог Пылев сообщил, что долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи может привести к онкологии. Нутрициолог Юлия Матюк рассказывала, что в жару важно есть меньше жирной еды, так как в этот период пищеварение замедляется.

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В летний период от ультрафиолетовых лучей можно защитить свой организм ликопином, который содержится в томатах, перцах и арбузах. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Залетова. «Ликопин — это пигмент, который содержится в некоторых фруктах и овощах, придавая им привлекательный яркий цвет. Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции — в растениях он защищает ткани от солнечного света. Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество», — передает словам Залетовой радио Sputnik. Она отметила, что для максимального защитного эффекта необходимо употребить 5-10 мг ликопина. Такое количество вещества находится в трех килограмма помидоров. «Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту необходимо ежедневно съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей», — сказала диетолог. Ранее онколог Пылев сообщил, что долгое пребывания на солнце для людей со светлым типом кожи может привести к онкологии. Нутрициолог Юлия Матюк рассказывала, что в жару важно есть меньше жирной еды, так как в этот период пищеварение замедляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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