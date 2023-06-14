Российские артиллеристы боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили точечными ударами артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее обстреливали Белгородскую область. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
«Работали сейчас по взводно-опорному пункту ВСУ. Цель уничтожена. По второй цели работали. Оператор БПЛА был. Цель уничтожена. Взводно-оперные пункты уничтожали, которые находятся вдоль нашей границы и ведут разведку нашей территории», — рассказал военнослужащий, участвующий в ликвидации украинских сил. Соответствующее видео опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули, что военные ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают их артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы. В ликвидации участвуют военные РФ из боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 ЗВО.
Бойцы из подразделения «Ахмат» пообещали предотвращать вылазки украинских диверсантов в приграничных российских районах, передает «Национальная служба новостей». Ранее Минобороны РФ показало кадры с захватом российскими солдатами немецкого танка Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ВСУ ежедневно теряют батальоны, которые ведут бои на танках Leopard.
Российские артиллеристы боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили точечными ударами артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее обстреливали Белгородскую область. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. «Работали сейчас по взводно-опорному пункту ВСУ. Цель уничтожена. По второй цели работали. Оператор БПЛА был. Цель уничтожена. Взводно-оперные пункты уничтожали, которые находятся вдоль нашей границы и ведут разведку нашей территории», — рассказал военнослужащий, участвующий в ликвидации украинских сил. Соответствующее видео опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули, что военные ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают их артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы. В ликвидации участвуют военные РФ из боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 ЗВО. Бойцы из подразделения «Ахмат» пообещали предотвращать вылазки украинских диверсантов в приграничных российских районах, передает «Национальная служба новостей». Ранее Минобороны РФ показало кадры с захватом российскими солдатами немецкого танка Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ВСУ ежедневно теряют батальоны, которые ведут бои на танках Leopard.