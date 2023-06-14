Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ, с которых обстреливали Белгородскую область. Видео

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Российские солдаты уничтожили артиллеристов ВСУ, обстреливавших Белгородскую область, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские артиллеристы боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили точечными ударами артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее обстреливали Белгородскую область. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

«Работали сейчас по взводно-опорному пункту ВСУ. Цель уничтожена. По второй цели работали. Оператор БПЛА был. Цель уничтожена. Взводно-оперные пункты уничтожали, которые находятся вдоль нашей границы и ведут разведку нашей территории», — рассказал военнослужащий, участвующий в ликвидации украинских сил. Соответствующее видео опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули, что военные ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают их артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы. В ликвидации участвуют военные РФ из боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 ЗВО.

Бойцы из подразделения «Ахмат» пообещали предотвращать вылазки украинских диверсантов в приграничных российских районах, передает «Национальная служба новостей». Ранее Минобороны РФ показало кадры с захватом российскими солдатами немецкого танка Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ВСУ ежедневно теряют батальоны, которые ведут бои на танках Leopard.

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Российские артиллеристы боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 Западного военного округа (ЗВО) уничтожили точечными ударами артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые ранее обстреливали Белгородскую область. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. «Работали сейчас по взводно-опорному пункту ВСУ. Цель уничтожена. По второй цели работали. Оператор БПЛА был. Цель уничтожена. Взводно-оперные пункты уничтожали, которые находятся вдоль нашей границы и ведут разведку нашей территории», — рассказал военнослужащий, участвующий в ликвидации украинских сил. Соответствующее видео опубликовало Минобороны в своем telegram-канале. В ведомстве также подчеркнули, что военные ЗВО выявляют позиции ВСУ и точечными ударами уничтожают их артиллерийские орудия, минометы, скопления живой силы. В ликвидации участвуют военные РФ из боевого расчета «Мста-Б» и Д-30 ЗВО. Бойцы из подразделения «Ахмат» пообещали предотвращать вылазки украинских диверсантов в приграничных российских районах, передает «Национальная служба новостей». Ранее Минобороны РФ показало кадры с захватом российскими солдатами немецкого танка Leopard. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал корреспонденту URA.RU, что ВСУ ежедневно теряют батальоны, которые ведут бои на танках Leopard.
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