Капитан первого ранга назвал потери танковых батальонов ВСУ

14 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Каждый день ВСУ теряют по танковому батальону, считает Василий Дандыкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках Leopard. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада. Считайте, ну приготовят они [новые танки], но ведь и людские ресурсы не безграничны. Они уже людей требуют, просят, чтобы им дали поляков или еще кого», — объяснил Василий Дандыкин. Капитан первого ранга напомнил, что при контрнаступлении противник должен иметь трехкратное превосходство. «Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи. А в наступлении нужно иметь как минимум трехкратное превосходство перед обороной. Это „альфа и омега“ (от и до, — прим. URA.RU) любой войны. Современной или несовременной», — подчеркнул Дандыкин. По данным Минобороны РФ, военнослужащие подразделений группировки «Восток» на запорожском направлении захватили в ходе боевых действий танки Leopard и БМП Bradley. Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что ВСУ потеряли три из шести переданных страной немецких тяжелых машин. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил о необходимости увеличения поставок Киеву со стороны Германии Leopard 2. Он напомнил, что на балансе Берлина их находится более 300 штук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках Leopard. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада. Считайте, ну приготовят они [новые танки], но ведь и людские ресурсы не безграничны. Они уже людей требуют, просят, чтобы им дали поляков или еще кого», — объяснил Василий Дандыкин. Капитан первого ранга напомнил, что при контрнаступлении противник должен иметь трехкратное превосходство. «Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи. А в наступлении нужно иметь как минимум трехкратное превосходство перед обороной. Это „альфа и омега“ (от и до, — прим. URA.RU) любой войны. Современной или несовременной», — подчеркнул Дандыкин. По данным Минобороны РФ, военнослужащие подразделений группировки «Восток» на запорожском направлении захватили в ходе боевых действий танки Leopard и БМП Bradley. Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что ВСУ потеряли три из шести переданных страной немецких тяжелых машин. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил о необходимости увеличения поставок Киеву со стороны Германии Leopard 2. Он напомнил, что на балансе Берлина их находится более 300 штук.