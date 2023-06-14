Капитан первого ранга назвал потери танковых батальонов ВСУ

Каждый день ВСУ теряют по батальону, ведущему бои на танках Leopard. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада. Считайте, ну приготовят они [новые танки], но ведь и людские ресурсы не безграничны. Они уже людей требуют, просят, чтобы им дали поляков или еще кого», — объяснил Василий Дандыкин.
Капитан первого ранга напомнил, что при контрнаступлении противник должен иметь трехкратное превосходство. «Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи. А в наступлении нужно иметь как минимум трехкратное превосходство перед обороной. Это „альфа и омега“ (от и до, — прим. URA.RU) любой войны. Современной или несовременной», — подчеркнул Дандыкин.
По данным Минобороны РФ, военнослужащие подразделений группировки «Восток» на запорожском направлении захватили в ходе боевых действий танки Leopard и БМП Bradley. Ранее финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что ВСУ потеряли три из шести переданных страной немецких тяжелых машин. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил о необходимости увеличения поставок Киеву со стороны Германии Leopard 2. Он напомнил, что на балансе Берлина их находится более 300 штук.
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