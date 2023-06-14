Минобороны подписало контракты с 10 подразделениями добровольцев

Минобороны РФ заключило контракт с десятью командирами добровольческих подразделений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ подписало контракт с десятью командирами добровольческих бригад, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ командирами был подписан с представителем военного ведомства, генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

«[Подписан] контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы могут заключать контракты с российским военным ведомством. Также был заключен контракт и с добровольческим чеченским отрядом «Ахмат». В Госдуме также пообещали определить правовой статус частный военных компаний в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Также там пообещали рассмотреть законопроект об освобождении бойцов спецоперации от уголовной ответственности, передает Nation news.