Минобороны подписало контракты с 10 подразделениями добровольцев

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Минобороны РФ заключило контракт с десятью командирами добровольческих подразделений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ подписало контракт с десятью командирами добровольческих бригад, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ командирами был подписан с представителем военного ведомства, генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

«[Подписан] контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — уточняется в сообщении Минобороны РФ.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы могут заключать контракты с российским военным ведомством. Также был заключен контракт и с добровольческим чеченским отрядом «Ахмат». В Госдуме также пообещали определить правовой статус частный военных компаний в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Также там пообещали рассмотреть законопроект об освобождении бойцов спецоперации от уголовной ответственности, передает Nation news.

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Минобороны РФ подписало контракт с десятью командирами добровольческих бригад, участвующих в спецоперации на Украине. Соответствующий документ командирами был подписан с представителем военного ведомства, генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. «[Подписан] контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения СВО, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — уточняется в сообщении Минобороны РФ. 10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы могут заключать контракты с российским военным ведомством. Также был заключен контракт и с добровольческим чеченским отрядом «Ахмат». В Госдуме также пообещали определить правовой статус частный военных компаний в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Также там пообещали рассмотреть законопроект об освобождении бойцов спецоперации от уголовной ответственности, передает Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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