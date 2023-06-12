Первые добровольцы «Ахмата» подписали контракты с Минобороны РФ

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Добровольческий отряд «Ахмат» подписал контракт с Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Добровольческий отряд «Ахмат» подписал с Минобороны РФ контракт. Об этом сообщили в ведомстве. Контракт определяет права и деятельность добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он распространяет меры социальной защиты и поддержки на добровольцев и их родных.

«Об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом „Ахмат“», — заявило ведомство. Отмечается, что приказ был подписан заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, 10 июня. Согласно нему, добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с ведомством.

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Добровольческий отряд «Ахмат» подписал с Минобороны РФ контракт. Об этом сообщили в ведомстве. Контракт определяет права и деятельность добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он распространяет меры социальной защиты и поддержки на добровольцев и их родных. «Об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом „Ахмат“», — заявило ведомство. Отмечается, что приказ был подписан заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, 10 июня. Согласно нему, добровольческие отряды до 1 июля должны подписать контракты с ведомством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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