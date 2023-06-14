Baza: в Брянской области беспилотник пытался атаковать нефтепровод

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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, нефть, месторождение, нефтепровод, нефтебаза, емкость нефтяная
Беспилотник, предположительно, был снаряжен пластидом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области нашли обломки беспилотника со взрывным устройством, который, предположительно, атаковал нефтепровод «Транснефть-дружба». Об этом сообщают в соцсетях.

«Фрагменты дрона-камикадзе с двигателем внутреннего сгорания были найдены днем 13 июня <…> недалеко от инфраструктуры нефтепровода», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что беспилотник был снаряжен пластидом. Как сообщили в канале, спецслужбы уничтожили дрон на месте.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее беспилотник упал в Курске в районе нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт отметил, что повреждений нет.

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В Брянской области нашли обломки беспилотника со взрывным устройством, который, предположительно, атаковал нефтепровод «Транснефть-дружба». Об этом сообщают в соцсетях. «Фрагменты дрона-камикадзе с двигателем внутреннего сгорания были найдены днем 13 июня <…> недалеко от инфраструктуры нефтепровода», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что беспилотник был снаряжен пластидом. Как сообщили в канале, спецслужбы уничтожили дрон на месте. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее беспилотник упал в Курске в районе нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт отметил, что повреждений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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