Медведев рассказал, где должна проходить санитарная зона на Украине

Медведев: санитарная зона должна проходить по границам Львова
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», написал Дмитрий Медведев Фото:

Демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости создания санитарной зоны.

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова, чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404».

Медведев добавил, что у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. В том случае, если верить в соучастие Запада в подрыве «Северных потоков».

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине. Он отметил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. По его словам, зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ.

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Демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости создания санитарной зоны. «С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова, чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404». Медведев добавил, что у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. В том случае, если верить в соучастие Запада в подрыве «Северных потоков». Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине. Он отметил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. По его словам, зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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