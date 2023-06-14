Медведев рассказал, где должна проходить санитарная зона на Украине

Медведев: санитарная зона должна проходить по границам Львова

14 июня 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», написал Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости создания санитарной зоны. «С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова, чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он отметил, что это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404». Медведев добавил, что у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. В том случае, если верить в соучастие Запада в подрыве «Северных потоков». Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине. Он отметил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. По его словам, зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ.

Демилитаризованная зона должна проходить по границам Львова. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента РФ Владимира Путина о необходимости создания санитарной зоны. «С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова, чтобы сыграть реальную защитную роль», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что это будут безопасные границы того, что раньше называли «страна 404». Медведев добавил, что у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана. В том случае, если верить в соучастие Запада в подрыве «Северных потоков». Ранее военный эксперт Игорь Коротченко объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине. Он отметил, что из-за атак Киева «санитарная зона» будет распространяться на территорию Украины на глубину 150 километров. По его словам, зона будет создана после того, как Россия отобьет украинское контрнаступление и выйдет на линию государственной границы по новым регионам РФ.