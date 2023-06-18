Полковник Алехин раскрыл, как долго продлится украинское наступление

Полковник Алехин: наступление ВСУ не закончится в ближайший месяц

19 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Новые поставки оружия на Украину могут сорваться из-за высоких потерь техники, сказал Геннадий Алехин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Украины не закончится в ближайший месяц, несмотря на большие потери техники с их стороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «За несколько дней наступление, конечно, не закончится, потому что еще не все ресурсы задействованы со стороны ВСУ. Они пытаются менять тактику, подтягивают туда дополнительные силы, чтобы нанести удары на Запорожском направлении или сместить акцент на Южно-Донецком направлении. Быстрого конца ждать не стоит. В ближайшие дни и даже ближайший месяц наступление не завершится», — сказал Геннадий Алехин. Он отметил, что ВСУ пытаются отвлечь российские войска и рассредоточить их на других направлениях. На Белгородском направлении ситуация остается непростой. Противник пытается показать, что Белгородское направление для них является важным. Но на самом деле это самый настоящий отвлекающий маневр», — объяснил эксперт. По его словам, новые поставки для Украины под угрозой срыва. «Если они понесут такие же существенные потери, как последние дни, и это будет продолжаться вплоть до начала саммита (НАТО в июле — прим. ред.), мне кажется НАТОвские стратеги подумают насчет дальнейшей выдачи оружия», — подчеркнул военный обозреватель. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в конфликте на Украине начинается переломный момент, и необходимо подумать о переговорах. Как отметил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак, для Киева особенную опасность представляет российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление Украины не закончится в ближайший месяц, несмотря на большие потери техники с их стороны. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «За несколько дней наступление, конечно, не закончится, потому что еще не все ресурсы задействованы со стороны ВСУ. Они пытаются менять тактику, подтягивают туда дополнительные силы, чтобы нанести удары на Запорожском направлении или сместить акцент на Южно-Донецком направлении. Быстрого конца ждать не стоит. В ближайшие дни и даже ближайший месяц наступление не завершится», — сказал Геннадий Алехин. Он отметил, что ВСУ пытаются отвлечь российские войска и рассредоточить их на других направлениях. На Белгородском направлении ситуация остается непростой. Противник пытается показать, что Белгородское направление для них является важным. Но на самом деле это самый настоящий отвлекающий маневр», — объяснил эксперт. По его словам, новые поставки для Украины под угрозой срыва. «Если они понесут такие же существенные потери, как последние дни, и это будет продолжаться вплоть до начала саммита (НАТО в июле — прим. ред.), мне кажется НАТОвские стратеги подумают насчет дальнейшей выдачи оружия», — подчеркнул военный обозреватель. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в конфликте на Украине начинается переломный момент, и необходимо подумать о переговорах. Как отметил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак, для Киева особенную опасность представляет российская контратака, в которой могут быть задействованы резервы танков и боевых машин.