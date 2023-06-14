Соратник Кадырова Делимханов ранен на СВО

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Адам Делимханов получил ранение на спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов был ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

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«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», — пишет Zvezdanews. Информация приводится со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов был ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», — пишет Zvezdanews. Информация приводится со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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