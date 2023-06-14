Соратник Кадырова Делимханов ранен на СВО

Адам Делимханов получил ранение на спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов был ранен в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», — пишет Zvezdanews. Информация приводится со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
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