Володин поделился подробностями разговора с Делимхановым

Адам Делимханов жив и здоров, отметил Вячеслав Володин
новость из сюжетаОпровержение фейковой информации
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с Делимхановым.
«Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова
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