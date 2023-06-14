Володин поделился подробностями разговора с Делимхановым

Володин: Делимханов жив и здоров
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Адам Делимханов жив и здоров, отметил Вячеслав Володин Фото:
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Опровержение фейковой информации

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с Делимхановым.

«Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова передает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов был ранен в ходе спецоперации на Украине.

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Депутат Государственной Думы Адам Делимханов жив и здоров. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с Делимхановым. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», — подчеркнул Вячеслав Володин. Его слова передает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам Делимханов был ранен в ходе спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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