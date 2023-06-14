Лукашенко увидел предпосылки для окончания спецоперации

14 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Успехи ВС РФ и усталость Запада — предпосылки окончания конфликта на Украине, отметил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. С такими заявлением выступил президент республики Беларусь Александр Лукашенко. «Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — подчеркнул Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит белорусское агентство «Белта». В качестве предпосылок для завершения конфликта Лукашенко отметил несколько факторов. Он подчеркнул, что Россия грамотно мобилизовалась и успешно воюет на фронте. В то же время ВСУ теряют все больше своих солдат. Кроме того, глава Беларуси уточнил, что все больше стран Запада устают от конфликта и активной поддержке Киева. В связи с этим начинаются столкновения внутри самих стран, пояснил Лукашенко. Ранее в Госдуме подчеркнули, что нужно привлечь активное участие республики Беларусь в спецоперации на Украине. Сам Лукашенко говорил, что нужно завершить СВО как можно скорее.

Есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. С такими заявлением выступил президент республики Беларусь Александр Лукашенко. «Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — подчеркнул Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит белорусское агентство «Белта». В качестве предпосылок для завершения конфликта Лукашенко отметил несколько факторов. Он подчеркнул, что Россия грамотно мобилизовалась и успешно воюет на фронте. В то же время ВСУ теряют все больше своих солдат. Кроме того, глава Беларуси уточнил, что все больше стран Запада устают от конфликта и активной поддержке Киева. В связи с этим начинаются столкновения внутри самих стран, пояснил Лукашенко. Ранее в Госдуме подчеркнули, что нужно привлечь активное участие республики Беларусь в спецоперации на Украине. Сам Лукашенко говорил, что нужно завершить СВО как можно скорее.