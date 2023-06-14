Лукашенко увидел предпосылки для окончания спецоперации

Есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. С такими заявлением выступил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — подчеркнул Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова
В качестве предпосылок для завершения конфликта Лукашенко отметил несколько факторов. Он подчеркнул, что Россия грамотно мобилизовалась и успешно воюет на фронте. В то же время ВСУ теряют все больше своих солдат. Кроме того, глава Беларуси уточнил, что все больше стран Запада устают от конфликта и активной поддержке Киева. В связи с этим начинаются столкновения внутри самих стран, пояснил Лукашенко.
Ранее в Госдуме подчеркнули, что нужно привлечь активное участие республики Беларусь в спецоперации на Украине. Сам Лукашенко говорил, что нужно завершить СВО как можно скорее.
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