Лукашенко увидел предпосылки для окончания спецоперации

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Успехи ВС РФ и усталость Запада — предпосылки окончания конфликта на Украине, отметил Александр Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. С такими заявлением выступил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — подчеркнул Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит белорусское агентство «Белта».

В качестве предпосылок для завершения конфликта Лукашенко отметил несколько факторов. Он подчеркнул, что Россия грамотно мобилизовалась и успешно воюет на фронте. В то же время ВСУ теряют все больше своих солдат. Кроме того, глава Беларуси уточнил, что все больше стран Запада устают от конфликта и активной поддержке Киева. В связи с этим начинаются столкновения внутри самих стран, пояснил Лукашенко.

Ранее в Госдуме подчеркнули, что нужно привлечь активное участие республики Беларусь в спецоперации на Украине. Сам Лукашенко говорил, что нужно завершить СВО как можно скорее.

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Есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. С такими заявлением выступил президент республики Беларусь Александр Лукашенко. «Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — подчеркнул Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1». Его слова приводит белорусское агентство «Белта». В качестве предпосылок для завершения конфликта Лукашенко отметил несколько факторов. Он подчеркнул, что Россия грамотно мобилизовалась и успешно воюет на фронте. В то же время ВСУ теряют все больше своих солдат. Кроме того, глава Беларуси уточнил, что все больше стран Запада устают от конфликта и активной поддержке Киева. В связи с этим начинаются столкновения внутри самих стран, пояснил Лукашенко. Ранее в Госдуме подчеркнули, что нужно привлечь активное участие республики Беларусь в спецоперации на Украине. Сам Лукашенко говорил, что нужно завершить СВО как можно скорее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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