Компания мэрии Кургана получила миллионные убытки

Представители предприятия отчитались об убытках перед депутатами гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Муниципальное предприятие «Шуховский полигон ТБО», подконтрольное мэрии Кургана, в 2022 году получило убытки в размере 7,8 млн рублей. Об этом на постоянной депутатской комиссия по экономической политике, предпринимательству и собственности 14 июня представителям гордумы рассказал директор предприятия Сергей Гонтаренко.

«В 2022 году в результате финансово-хозяйственной деятельности МУП „Шуховский полигон ТБО“ получен убыток в размере 7,8 млн рублей. Основной причиной образовавшегося убытка стало неполучение доходов на общую сумму 12,5 млн рублей, а именно невыполнение Региональным оператором завоза ТКО, согласно территориальной схеме размещения ТКО», — рассказал Гонтаренко. Об этом URA.RU сообщил депутат Иван Камшилов, присутствовавший на заседании.

По данным сервиса СБИС, 2021 год предприятие закончило с прибылью в размере 525 тысяч рублей. Также стало известно, что за год кредиторская задолженность предприятия выросла в 1,5 раза: с 7,4 до 11,2 млн. рублей, а доходы снизились с 51,4 до 51,0 млн рублей. Расходы полигона за год выросли с 50,9 до 58,8 млн. рублей. При этом, дебиторская задолженность за год снизилась с 7,9 до 7,2 млн рублей, а просроченная отсутствовала.

Ранее представители прокуратуры сообщали, что сотрудники муниципального предприятия не занимались разработкой санитарно-защитной зоны в районе Шуховского лесничества, что является нарушением экологических норм. Суд обязал представителей полигона выполнить требования Роспотребнадзора.