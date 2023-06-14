МО РФ сообщило о безуспешном наступлении ВСУ на трех направлениях

14 июня 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили четыре танка противника Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились наступательные действия на южнодонецком, запорожском, и донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли 800 военных. «За прошедшие сутки ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на южнодонецком, запорожском, и донецком направлении, неся потери», — заявило ведомство. Отмечается, что на Времевском выступе в ДНР российские военные пресекли попытку атаки мотопехотных рот ВСУ. Российские бойцы поразили четыре танка и семь бронемашин. Российская авиация отразила удар в районе Жеребянки. Потери ВСУ составили 800 военных и 20 танков на южнодонецком и запорожском направлении.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились наступательные действия на южнодонецком, запорожском, и донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли 800 военных. «За прошедшие сутки ВСУ безуспешно пытались вести наступательные действия на южнодонецком, запорожском, и донецком направлении, неся потери», — заявило ведомство. Отмечается, что на Времевском выступе в ДНР российские военные пресекли попытку атаки мотопехотных рот ВСУ. Российские бойцы поразили четыре танка и семь бронемашин. Российская авиация отразила удар в районе Жеребянки. Потери ВСУ составили 800 военных и 20 танков на южнодонецком и запорожском направлении.