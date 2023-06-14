Тюменцы похвастались урожаем грибов в соцсетях. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Грибы можно найти в деревне Иска (Нижнетавдинский район) и Ялуторовском районе Фото:

Тюменские грибники в социальных сетях делятся фотографиями своих уловов. В группе «Грибники Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» жители рассказывают о местах, где можно найти белые грибы.

«Для начала неплохо. Московский тракт», — разместил пост тюменец Константин с фотографией улова. Также в социальных сетях жители сообщают, что грибы можно найти в деревне Иска (Нижнетавдинский район) и Ялуторовском районе.

Ранее URA.RU писало, что до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки. Несмотря на это, жители открыли сбор первой земляники в регионе и грибов.

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Тюменские грибники в социальных сетях делятся фотографиями своих уловов. В группе «Грибники Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» жители рассказывают о местах, где можно найти белые грибы. «Для начала неплохо. Московский тракт», — разместил пост тюменец Константин с фотографией улова. Также в социальных сетях жители сообщают, что грибы можно найти в деревне Иска (Нижнетавдинский район) и Ялуторовском районе. Ранее URA.RU писало, что до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки. Несмотря на это, жители открыли сбор первой земляники в регионе и грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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