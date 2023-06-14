Грибы можно найти в деревне Иска (Нижнетавдинский район) и Ялуторовском районе
Тюменские грибники в социальных сетях делятся фотографиями своих уловов. В группе «Грибники Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» жители рассказывают о местах, где можно найти белые грибы.
«Для начала неплохо. Московский тракт», — разместил пост тюменец Константин с фотографией улова. Также в социальных сетях жители сообщают, что грибы можно найти в деревне Иска (Нижнетавдинский район) и Ялуторовском районе.
Ранее URA.RU писало, что до 24 июня в Тюменской области установлен запрет на посещение лесов, введенный из-за сложной пожароопасной обстановки. Несмотря на это, жители открыли сбор первой земляники в регионе и грибов.
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