Госдума начала запрещать операции по смене пола

В Госдуме приняли в I чтении проект о запрете операций по смене пола. Исключением стали случаи лечения врожденных аномалий у детей.
Госдума одобрила законопроект, который запрещает проводить операции по смене пола. Трансляция пленарного заседания Госдумы идет на официальном сайте. Отмечается, что операция по смене пола будет проводиться только в случае лечения аномалий у детей. ЗАГСу будет запрещено править информацию в документах на основе медицинских справок о смене пола.
Ранее стало известно, что изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Вице-спикера Думы Петр Толстой подчеркнул, что с инициативой о запрете выступили около 400 депутатов в Госдуме, передает агентство «Царьград». Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил, что в России недопустима так же, как и «ЛГБТ-истории».
В Госдуме приняли в I чтении проект о запрете операций по смене пола. Исключением стали случаи лечения врожденных аномалий у детей. Госдума одобрила законопроект, который запрещает проводить операции по смене пола. Трансляция пленарного заседания Госдумы идет на официальном сайте. Отмечается, что операция по смене пола будет проводиться только в случае лечения аномалий у детей. ЗАГСу будет запрещено править информацию в документах на основе медицинских справок о смене пола. Ранее стало известно, что изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Вице-спикера Думы Петр Толстой подчеркнул, что с инициативой о запрете выступили около 400 депутатов в Госдуме, передает агентство «Царьград». Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил, что в России недопустима так же, как и «ЛГБТ-истории».