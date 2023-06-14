Госдума начала запрещать операции по смене пола

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, хирургические инструменты, медики
Операция по смене пола допустима только в случае врожденных аномалий у детей Фото:

В Госдуме приняли в I чтении проект о запрете операций по смене пола. Исключением стали случаи лечения врожденных аномалий у детей.

Госдума одобрила законопроект, который запрещает проводить операции по смене пола. Трансляция пленарного заседания Госдумы идет на официальном сайте. Отмечается, что операция по смене пола будет проводиться только в случае лечения аномалий у детей. ЗАГСу будет запрещено править информацию в документах на основе медицинских справок о смене пола.

Ранее стало известно, что изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Вице-спикера Думы Петр Толстой подчеркнул, что с инициативой о запрете выступили около 400 депутатов в Госдуме, передает агентство «Царьград». Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил, что в России недопустима так же, как и «ЛГБТ-истории».

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В Госдуме приняли в I чтении проект о запрете операций по смене пола. Исключением стали случаи лечения врожденных аномалий у детей. Госдума одобрила законопроект, который запрещает проводить операции по смене пола. Трансляция пленарного заседания Госдумы идет на официальном сайте. Отмечается, что операция по смене пола будет проводиться только в случае лечения аномалий у детей. ЗАГСу будет запрещено править информацию в документах на основе медицинских справок о смене пола. Ранее стало известно, что изменения войдут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Вице-спикера Думы Петр Толстой подчеркнул, что с инициативой о запрете выступили около 400 депутатов в Госдуме, передает агентство «Царьград». Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев сообщил, что в России недопустима так же, как и «ЛГБТ-истории».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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