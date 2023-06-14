В Брянской области ВСУ ранили жителей огнем из миномета

ВСУ обстреляли деревню из минометов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли деревню Грудскую (Брянская область) из миномета, ранены двое жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали двое человек. Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу.», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее 14 июня.в Брянской области беспилотник пытался атаковать нефтепровод. Спецслужбы тогда уничтожили дрон на месте.
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