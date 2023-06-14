Басков и Лепс пообещали премировать военных РФ за выведение танков ВСУ из строя

Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали заплатить каждому российскому военному по одному миллиону рублей за выведение техники ВСУ из строя. Об этом звезды российского шоубизнеса заявили на вечеринке Русской медиагруппы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметив, что к ним готов присоединиться лидер группы «Земляне» Владимир Киселев.
«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество», — подчеркнул Лепс, передает StarHit. Николай Басков пояснил, что благодаря российским военным есть возможность организовать форумы, подобные ПМЭФ. Он отметил, что как творческие люди, певцы поддерживают людей не только песнями, но и гражданской позицией.
«Мы, победители премии RU.TV, свой денежный эквивалент в размере миллиона каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Поэтому каждый подбитый, завоеванный танк, „Леопард“ и „Абрамс“ мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — заявил Киселев.
В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум — ежегодная экономическая конференция в России с участием ведущих экономистов, представителей компаний, лидеров государств, министров, финансистов и ученых. В этом году организаторы акцентируют внимание на географическое разнообразие стран.
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