В РФ создали дрон «Лютик-Камикадзе» с отправкой в один конец

15 июня 2023 в 05:59 Размер текста - 17 +

В Сахалинском центре беспилотных технологий сообщили, что БПЛА уже направлены в зону спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создан FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации. Об этом сообщили представители Сахалинского центра беспилотных технологий. «Основное предназначение дрона „Лютик-Камикадзе“ — отправка в один конец», — подчеркнул собеседник ТАСС. Он добавил, что несмотря на главную особенность, разработчиком удалось сделать дрон многоразовым. «В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7», — прокомментировал собеседник агентства. По его словам, это было сделано из-за того, чтобы не допустить еще больший дефицит дронов. Ранее боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Он отметил, что в целом Украина использует дроны, которые трудно заметить в небе.

В России создан FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации. Об этом сообщили представители Сахалинского центра беспилотных технологий. «Основное предназначение дрона „Лютик-Камикадзе“ — отправка в один конец», — подчеркнул собеседник ТАСС. Он добавил, что несмотря на главную особенность, разработчиком удалось сделать дрон многоразовым. «В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7», — прокомментировал собеседник агентства. По его словам, это было сделано из-за того, чтобы не допустить еще больший дефицит дронов. Ранее боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Он отметил, что в целом Украина использует дроны, которые трудно заметить в небе.