14 июня 2023

В РФ создали дрон «Лютик-Камикадзе» с отправкой в один конец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
В Сахалинском центре беспилотных технологий сообщили, что БПЛА уже направлены в зону спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России создан FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации. Об этом сообщили представители Сахалинского центра беспилотных технологий.

«Основное предназначение дрона „Лютик-Камикадзе“ — отправка в один конец», — подчеркнул собеседник ТАСС. Он добавил, что несмотря на главную особенность, разработчиком удалось сделать дрон многоразовым. «В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7», — прокомментировал собеседник агентства. По его словам, это было сделано из-за того, чтобы не допустить еще больший дефицит дронов.

Ранее боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Он отметил, что в целом Украина использует дроны, которые трудно заметить в небе.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России создан FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с функцией дистанционной активации. Об этом сообщили представители Сахалинского центра беспилотных технологий. «Основное предназначение дрона „Лютик-Камикадзе“ — отправка в один конец», — подчеркнул собеседник ТАСС. Он добавил, что несмотря на главную особенность, разработчиком удалось сделать дрон многоразовым. «В комплекте к аппарату нами разработаны устройства сброса, заточенные под термобарические боеприпасы, а также выстрелы от РПГ-7», — прокомментировал собеседник агентства. По его словам, это было сделано из-за того, чтобы не допустить еще больший дефицит дронов. Ранее боец разведгруппы 150-й бригады Вооруженных Сил России, оператор БПЛА с позывным «Енисей» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют китайские дроны для наблюдения и доставки боеприпасов. Он отметил, что в целом Украина использует дроны, которые трудно заметить в небе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...