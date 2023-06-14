14 июня 2023

В России вырастут средние ставки по рыночной ипотеке

Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке выше 12%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , квартира, ипотека, брусника, многоквартирный дом, многоэтажка
В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.

«При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых», — сообщила она. Информацию передает РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщали, что в России к концу 2023 года может вырасти ключевая ставка. Глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что в апрельском прогнозе указан максимальный размер ключевой ставки — 8,75%. В апреле глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевая ставка в этом году, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина. «При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых», — сообщила она. Информацию передает РИА Новости. Ранее URA.RU сообщали, что в России к концу 2023 года может вырасти ключевая ставка. Глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что в апрельском прогнозе указан максимальный размер ключевой ставки — 8,75%. В апреле глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевая ставка в этом году, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...