В России вырастут средние ставки по рыночной ипотеке

Росбанк допустил рост ставки по рыночной ипотеке выше 12%

15 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина. «При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых», — сообщила она. Информацию передает РИА Новости. Ранее URA.RU сообщали, что в России к концу 2023 года может вырасти ключевая ставка. Глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что в апрельском прогнозе указан максимальный размер ключевой ставки — 8,75%. В апреле глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевая ставка в этом году, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.

В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина. «При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых», — сообщила она. Информацию передает РИА Новости. Ранее URA.RU сообщали, что в России к концу 2023 года может вырасти ключевая ставка. Глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что в апрельском прогнозе указан максимальный размер ключевой ставки — 8,75%. В апреле глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевая ставка в этом году, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.