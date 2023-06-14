В России вырастут средние ставки по рыночной ипотеке

В России прогнозируют рост ставок по рыночной ипотеки до 12,2% до конца текущего года. Об этом заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.
«При таких вводных и при сохранении стабильного спроса на ипотеку до конца года средние ставки по рыночной ипотеке будут находиться на уровне 11,5-12,2% годовых», — сообщила она. Информацию передает РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщали, что в России к концу 2023 года может вырасти ключевая ставка. Глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что в апрельском прогнозе указан максимальный размер ключевой ставки — 8,75%. В апреле глава центробанка России Эльвира Набиуллина сообщала, что ключевая ставка в этом году, вероятнее всего, будет расти, а не снижаться.
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