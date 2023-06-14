В Надыме штормовой ветер порвал парусиновый купол над крытым ледовым катком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Попрощаемся со старым куполом старого катка. Его сдули и он порвался от ветра», — сообщает анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
К посту прикреплены фото, на которых видно большую прореху в куполе катка. «Плакать надо, и так для детей ничего нет», — отметила Александра в комментариях к посту.
Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Надымского района с просьбой сообщить, в какой срок пройдут восстановительные работы. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало о ливне с грозой в Ноябрьске, последствиями которого стала разрушенная вышка связи и несколько вывернутых деревьев. Синоптики сообщают, что угроза штормового ветра сохраняется.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.