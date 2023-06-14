В ЯНАО штормовой ветер снес купол ледового катка. Фото

В Надыме сильный ветер сорвал купол ледового корта

15 июня 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

В Надыме ветер порвал купол ледового катка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме штормовой ветер порвал парусиновый купол над крытым ледовым катком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Попрощаемся со старым куполом старого катка. Его сдули и он порвался от ветра», — сообщает анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото, на которых видно большую прореху в куполе катка. «Плакать надо, и так для детей ничего нет», — отметила Александра в комментариях к посту. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Надымского района с просьбой сообщить, в какой срок пройдут восстановительные работы. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ливне с грозой в Ноябрьске, последствиями которого стала разрушенная вышка связи и несколько вывернутых деревьев. Синоптики сообщают, что угроза штормового ветра сохраняется. Прореха в куполе над кортом Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», Вк Купол упал на каток Фото: группа «Злой и добрый надымчанин», Вк

В Надыме штормовой ветер порвал парусиновый купол над крытым ледовым катком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Попрощаемся со старым куполом старого катка. Его сдули и он порвался от ветра», — сообщает анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото, на которых видно большую прореху в куполе катка. «Плакать надо, и так для детей ничего нет», — отметила Александра в комментариях к посту. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Надымского района с просьбой сообщить, в какой срок пройдут восстановительные работы. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ливне с грозой в Ноябрьске, последствиями которого стала разрушенная вышка связи и несколько вывернутых деревьев. Синоптики сообщают, что угроза штормового ветра сохраняется.