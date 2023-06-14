14 июня 2023
13 июня 2023

В ЯНАО штормовой ветер снес купол ледового катка. Фото

В Надыме сильный ветер сорвал купол ледового корта
© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
В Надыме ветер порвал купол ледового катка Фото:

В Надыме штормовой ветер порвал парусиновый купол над крытым ледовым катком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Попрощаемся со старым куполом старого катка. Его сдули и он порвался от ветра», — сообщает анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

К посту прикреплены фото, на которых видно большую прореху в куполе катка. «Плакать надо, и так для детей ничего нет», — отметила Александра в комментариях к посту.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Надымского района с просьбой сообщить, в какой срок пройдут восстановительные работы. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало о ливне с грозой в Ноябрьске, последствиями которого стала разрушенная вышка связи и несколько вывернутых деревьев. Синоптики сообщают, что угроза штормового ветра сохраняется.

Прореха в куполе над кортом
Прореха в куполе над кортом
Фото:
Купол упал на каток
Купол упал на каток
Фото:

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В Надыме штормовой ветер порвал парусиновый купол над крытым ледовым катком. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Попрощаемся со старым куполом старого катка. Его сдули и он порвался от ветра», — сообщает анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплены фото, на которых видно большую прореху в куполе катка. «Плакать надо, и так для детей ничего нет», — отметила Александра в комментариях к посту. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Надымского района с просьбой сообщить, в какой срок пройдут восстановительные работы. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о ливне с грозой в Ноябрьске, последствиями которого стала разрушенная вышка связи и несколько вывернутых деревьев. Синоптики сообщают, что угроза штормового ветра сохраняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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