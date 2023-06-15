Politico сообщила о непубличном требовании США к Украине

Politico: США потребовали от Киева добиться крупных успехов на фронте

15 июня 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Украине нужно добиться успехов в ходе наступления, для получения техники от Запада, уточнил Джейми Деттмер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не публично США потребовали, чтобы Украина добилась успехов на поле боя, иначе Киев может лишиться военной поддержки. Об этом написал обозреватель Джейми Деттмер. «Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]», — уточнил Джейми Деттмер в своем материале для Politico . При этом журналист отметил, что сама Украина не хочет, чтобы Запад подталкивал ее к решительным действиям в ходе конфликта с Россией. Их неудачи могут окончательно разрушить надежды стран Запада, уточнил обозреватель. США и другие страны Запада продолжают поддерживать Украину. Они предоставляют Киеву деньги, боеприпасы и военную технику. При этом все чаще аналитики отмечают, что западные страны устают от конфликта на Украине и показывают, что не могут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полном объеме. В Минобороны РФ передают, что техника, поставляемая Западом, активно уничтожается российскими солдатами. Журналисты The Washington Post писали, что Украина критикует иностранную технику.

Не публично США потребовали, чтобы Украина добилась успехов на поле боя, иначе Киев может лишиться военной поддержки. Об этом написал обозреватель Джейми Деттмер. «Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]», — уточнил Джейми Деттмер в своем материале для Politico. При этом журналист отметил, что сама Украина не хочет, чтобы Запад подталкивал ее к решительным действиям в ходе конфликта с Россией. Их неудачи могут окончательно разрушить надежды стран Запада, уточнил обозреватель. США и другие страны Запада продолжают поддерживать Украину. Они предоставляют Киеву деньги, боеприпасы и военную технику. При этом все чаще аналитики отмечают, что западные страны устают от конфликта на Украине и показывают, что не могут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полном объеме. В Минобороны РФ передают, что техника, поставляемая Западом, активно уничтожается российскими солдатами. Журналисты The Washington Post писали, что Украина критикует иностранную технику.