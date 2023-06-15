Рогозин рассказал, как поразить тысячи вражеских солдат одним ударом

Рогозин: для массового поражения ВСУ достаточно использовать тактический ядерный боезаряд

15 июня 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

У России есть оружие для массового поражения ВСУ, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большое скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно поразить всего одним тактическим ядерным боезарядом. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов небольшой и обычно не превышает одной килотонны. Этого достаточно, чтобы одним выстрелом из ствольной артиллерии поразить тысячи солдат противника и его сотни боевых машин», — заявил Дмитрий Рогозин в разговоре с argumenti.ru. По его словам, у России есть и другой способ быстро уничтожить противника — применить стратегическое ракетное оружие в его неядерном исполнении. Президент РФ Владимир Путин, комментируя размещение ядерного оружия на территории Беларуси, уточнил, что в настоящий момент в России хорошая ситуация с безопасностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что США могут предоставить Украине истребители F-16, вместе с ядерными боеприпасами. Белый дом не стал комментировать эту информацию.

Большое скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно поразить всего одним тактическим ядерным боезарядом. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов небольшой и обычно не превышает одной килотонны. Этого достаточно, чтобы одним выстрелом из ствольной артиллерии поразить тысячи солдат противника и его сотни боевых машин», — заявил Дмитрий Рогозин в разговоре с argumenti.ru. По его словам, у России есть и другой способ быстро уничтожить противника — применить стратегическое ракетное оружие в его неядерном исполнении. Президент РФ Владимир Путин, комментируя размещение ядерного оружия на территории Беларуси, уточнил, что в настоящий момент в России хорошая ситуация с безопасностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что США могут предоставить Украине истребители F-16, вместе с ядерными боеприпасами. Белый дом не стал комментировать эту информацию.