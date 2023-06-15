Рогозин рассказал, как поразить тысячи вражеских солдат одним ударом

Большое скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно поразить всего одним тактическим ядерным боезарядом. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов небольшой и обычно не превышает одной килотонны. Этого достаточно, чтобы одним выстрелом из ствольной артиллерии поразить тысячи солдат противника и его сотни боевых машин», — заявил Дмитрий Рогозин в разговоре с argumenti.ru. По его словам, у России есть и другой способ быстро уничтожить противника — применить стратегическое ракетное оружие в его неядерном исполнении.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя размещение ядерного оружия на территории Беларуси, уточнил, что в настоящий момент в России хорошая ситуация с безопасностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что США могут предоставить Украине истребители F-16, вместе с ядерными боеприпасами. Белый дом не стал комментировать эту информацию.
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