Рогозин рассказал, как поразить тысячи вражеских солдат одним ударом

Рогозин: для массового поражения ВСУ достаточно использовать тактический ядерный боезаряд
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Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
У России есть оружие для массового поражения ВСУ, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большое скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно поразить всего одним тактическим ядерным боезарядом. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов небольшой и обычно не превышает одной килотонны. Этого достаточно, чтобы одним выстрелом из ствольной артиллерии поразить тысячи солдат противника и его сотни боевых машин», — заявил Дмитрий Рогозин в разговоре с argumenti.ru. По его словам, у России есть и другой способ быстро уничтожить противника — применить стратегическое ракетное оружие в его неядерном исполнении.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя размещение ядерного оружия на территории Беларуси, уточнил, что в настоящий момент в России хорошая ситуация с безопасностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что США могут предоставить Украине истребители F-16, вместе с ядерными боеприпасами. Белый дом не стал комментировать эту информацию.

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Большое скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно поразить всего одним тактическим ядерным боезарядом. Об этом заявил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Тротиловый эквивалент у тактических боезарядов небольшой и обычно не превышает одной килотонны. Этого достаточно, чтобы одним выстрелом из ствольной артиллерии поразить тысячи солдат противника и его сотни боевых машин», — заявил Дмитрий Рогозин в разговоре с argumenti.ru. По его словам, у России есть и другой способ быстро уничтожить противника — применить стратегическое ракетное оружие в его неядерном исполнении. Президент РФ Владимир Путин, комментируя размещение ядерного оружия на территории Беларуси, уточнил, что в настоящий момент в России хорошая ситуация с безопасностью. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что США могут предоставить Украине истребители F-16, вместе с ядерными боеприпасами. Белый дом не стал комментировать эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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