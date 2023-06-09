Путин назвал хорошей ситуацию с безопасностью в РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безопасностью в России и Белоруссии хорошая. Об этом российский лидер сказал во время неформальной встречи с белорусским главой Александром Лукашенко в Сочи.
«С точки зрения безопасности ситуация [в России и Белоруссии] стабильная, я бы даже сказал, хорошая» — заявил Владимир Путин. Также он подчеркнул, что Москва готовится к размещению тактического ядерного вооружения на белорусской границе. Разговор глав государств опубликован на
Ранее российской и белорусской стороной было принято решение разместить на границе Республики тактическое ядерное вооружение, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Путин отметил, что Москва не передает таким образом свое оружие Минску.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!