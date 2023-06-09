Путин назвал хорошей ситуацию с безопасностью в РФ

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сказал, что ситуация с безопасностью в РФ и Белоруссии является стабильной Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безопасностью в России и Белоруссии хорошая. Об этом российский лидер сказал во время неформальной встречи с белорусским главой Александром Лукашенко в Сочи.

«С точки зрения безопасности ситуация [в России и Белоруссии] стабильная, я бы даже сказал, хорошая» — заявил Владимир Путин. Также он подчеркнул, что Москва готовится к размещению тактического ядерного вооружения на белорусской границе. Разговор глав государств опубликован на сайте Кремля.

Ранее российской и белорусской стороной было принято решение разместить на границе Республики тактическое ядерное вооружение, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Путин отметил, что Москва не передает таким образом свое оружие Минску.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безопасностью в России и Белоруссии хорошая. Об этом российский лидер сказал во время неформальной встречи с белорусским главой Александром Лукашенко в Сочи. «С точки зрения безопасности ситуация [в России и Белоруссии] стабильная, я бы даже сказал, хорошая» — заявил Владимир Путин. Также он подчеркнул, что Москва готовится к размещению тактического ядерного вооружения на белорусской границе. Разговор глав государств опубликован на сайте Кремля. Ранее российской и белорусской стороной было принято решение разместить на границе Республики тактическое ядерное вооружение, напоминает «Национальная служба новостей». При этом Путин отметил, что Москва не передает таким образом свое оружие Минску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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