Глава Минтруда РФ анонсировал новые меры поддержки многодетных семей

Многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступ глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможности сохранения льгот.
«Мы внесли в новую редакцию указ о многодетных семьях. Он предполагает индивидуальный подход к каждому человеку и жизненной ситуации конкретной семьи. Поэтому никто не будет просто так лишать их льгот. В проекте указа, который мы внесли, мы предусмотрели, что в многодетной семье трое детей в возрасте до 18 и до 23, если ребенок продолжает обучение по очной форме», — сказал Антон Котяков.
По его словам, для государства очень важно, чтобы многодетных семей было больше, и они были счастливы. «Я надеюсь, что в ближайшее время этот указ выйдет. Он даст четкое определение многодетной семье. Мы четко сможем уже по единым критериям и требованиям определить многодетную семью. Государство на сегодняшний день пропагандирует и расширяет меры поддержки многодетных семей», — отметил министр.
В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. На этом ежегодном мероприятии ожидают делегации из 130 стран. Форум завершится 17 июня.
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