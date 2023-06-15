Глава Минтруда РФ анонсировал новые меры поддержки многодетных семей

Глава Минтруда РФ: многодетных семей не будут лишать льгот, когда дети вырастут

15 июня 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Минтруд РФ продвигает новые меры поддержки семей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступ глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможности сохранения льгот. «Мы внесли в новую редакцию указ о многодетных семьях. Он предполагает индивидуальный подход к каждому человеку и жизненной ситуации конкретной семьи. Поэтому никто не будет просто так лишать их льгот. В проекте указа, который мы внесли, мы предусмотрели, что в многодетной семье трое детей в возрасте до 18 и до 23, если ребенок продолжает обучение по очной форме», — сказал Антон Котяков. По его словам, для государства очень важно, чтобы многодетных семей было больше, и они были счастливы. «Я надеюсь, что в ближайшее время этот указ выйдет. Он даст четкое определение многодетной семье. Мы четко сможем уже по единым критериям и требованиям определить многодетную семью. Государство на сегодняшний день пропагандирует и расширяет меры поддержки многодетных семей», — отметил министр. В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. На этом ежегодном мероприятии ожидают делегации из 130 стран. Форум завершится 17 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная семья в тяжелой жизненной ситуации не будет лишена льгот, когда один из детей достигнет совершеннолетия. С таким предложением выступ глава министерства труда и соцполитики Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможности сохранения льгот. «Мы внесли в новую редакцию указ о многодетных семьях. Он предполагает индивидуальный подход к каждому человеку и жизненной ситуации конкретной семьи. Поэтому никто не будет просто так лишать их льгот. В проекте указа, который мы внесли, мы предусмотрели, что в многодетной семье трое детей в возрасте до 18 и до 23, если ребенок продолжает обучение по очной форме», — сказал Антон Котяков. По его словам, для государства очень важно, чтобы многодетных семей было больше, и они были счастливы. «Я надеюсь, что в ближайшее время этот указ выйдет. Он даст четкое определение многодетной семье. Мы четко сможем уже по единым критериям и требованиям определить многодетную семью. Государство на сегодняшний день пропагандирует и расширяет меры поддержки многодетных семей», — отметил министр. В Санкт-Петербурге 14 июня стартовал XXVI Петербургский международный экономический форум. На этом ежегодном мероприятии ожидают делегации из 130 стран. Форум завершится 17 июня.