Министр Котяков: в РФ планируют привлечь к труду 2,5 млн безработных и студентов

15 июня 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Молодежь стала более вовлеченной в трудовую деятельность, сказал Антон Котяков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Государство планирует найти к 2030 году 2,5 миллиона новых кадров из числа безработных и студентов. Об этом корреспонденту URA.RU заявил министр труда и социальной политики Антон Котяков, подчеркнув важность вовлечения молодежи в рынок труда благодаря практике. «Мы на сегодняшний день сделали прогноз рынка труда до 2030 года. У нас основной ресурс внутри страны — то вовлеченность тех граждан, которые сегодня себя еще не нашли на рынке труда. У нас по-прежнему 520 000 человек, зарегистрированных в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных. Плюс ко всему мы видим большой эффект вовлеченности молодых людей старших курсов на этапах обучения в трудовую деятельность, получения практических навыков», — заявил Котяков корреспонденту агентства. Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предлагали существующий в России дефицит кадров решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью на территории, где наблюдается недостаток рабочей силы. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрия Гусева, также можно было упростить въезд в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Государство планирует найти к 2030 году 2,5 миллиона новых кадров из числа безработных и студентов. Об этом корреспонденту URA.RU заявил министр труда и социальной политики Антон Котяков, подчеркнув важность вовлечения молодежи в рынок труда благодаря практике. «Мы на сегодняшний день сделали прогноз рынка труда до 2030 года. У нас основной ресурс внутри страны — то вовлеченность тех граждан, которые сегодня себя еще не нашли на рынке труда. У нас по-прежнему 520 000 человек, зарегистрированных в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных. Плюс ко всему мы видим большой эффект вовлеченности молодых людей старших курсов на этапах обучения в трудовую деятельность, получения практических навыков», — заявил Котяков корреспонденту агентства. Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предлагали существующий в России дефицит кадров решить путем привлечения людей из регионов с избыточной занятостью на территории, где наблюдается недостаток рабочей силы. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду») Дмитрия Гусева, также можно было упростить въезд в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности.