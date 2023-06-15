Ле Пен заявила, что принадлежность Крыма не связана с конфликтом на Украине

15 июня 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Жители Крыма сами выбрали стать частью России, отметила Марин Ле Пен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос принадлежности Крыма не соотносится с текущим конфликтом между Россией и Украиной. Об этом заявила депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. «Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности», — заявила Марин Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo. Она уточнила, что хоть многие на Западе по-разному относятся к статусу Крыма на сегодня, но не стоит отрицать, что жители полуострова сами выбрали стать частью России во время референдума. Текущий статус республики поддерживают часть французских политиков. «Такова позиция [экс-президентов Франции] Николя Саркози и Валери Жискар д’Эстена», — подчеркнула депутат. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума. Киев выступает против данного решения. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что намерен «вернуть Крым». Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по республике после получения истребителей F-16. В РФ говорили, что вопрос по Крыму закрыт окончательно. Киев периодически атакует Крым при помощи БПЛА, передает телеканал 360.

Вопрос принадлежности Крыма не соотносится с текущим конфликтом между Россией и Украиной. Об этом заявила депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. «Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности», — заявила Марин Ле Пен в эфире радиостанции Franceinfo. Она уточнила, что хоть многие на Западе по-разному относятся к статусу Крыма на сегодня, но не стоит отрицать, что жители полуострова сами выбрали стать частью России во время референдума. Текущий статус республики поддерживают часть французских политиков. «Такова позиция [экс-президентов Франции] Николя Саркози и Валери Жискар д’Эстена», — подчеркнула депутат. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума. Киев выступает против данного решения. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что намерен «вернуть Крым». Предполагается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут ударить по республике после получения истребителей F-16. В РФ говорили, что вопрос по Крыму закрыт окончательно. Киев периодически атакует Крым при помощи БПЛА, передает телеканал 360.