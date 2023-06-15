Минобороны РФ: украинские войска наступают на трех направлениях

Атаки ВСУ успешно отражены российскими войсками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска в течение 14—15 июня продолжили наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он отметил, что на донецком направлении отражены пять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили 340 человек.
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