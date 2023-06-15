Минобороны РФ: украинские войска наступают на трех направлениях

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Атаки ВСУ успешно отражены российскими войсками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска в течение 14—15 июня продолжили наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что на донецком направлении отражены пять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили 340 человек.

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Украинские войска в течение 14—15 июня продолжили наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что на донецком направлении отражены пять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили 340 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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