Минобороны РФ: украинские войска наступают на трех направлениях

15 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Атаки ВСУ успешно отражены российскими войсками Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска в течение 14—15 июня продолжили наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что на донецком направлении отражены пять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили 340 человек.

Украинские войска в течение 14—15 июня продолжили наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что на донецком направлении отражены пять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили 340 человек.