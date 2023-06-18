Депутат Госдумы предложил отменить пенсионную реформу

Депутат Госдумы Алехин призвал вернуть старый пенсионный возраст

19 июня 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Пенсионеры занимают рабочие места молодых специалистов, сказал Андрей Алехин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Задачи, поставленные перед пенсионной реформой, не выполнены, поэтому необходимо ее отменить и вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «На сегодняшний день, те задачи, которые ставила пенсионная реформа, не выполнены. Поэтому, на наш взгляд, нужно возвращаться к тому, чтобы женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет», — сказал Андрей Алехин. По его словам, возвращение старого пенсионного возраста помогло бы решить вопрос с безработицей. «Это необходимо в текущей экономической ситуации и особенно в условиях спецоперации. Это в первую очередь вопрос занятости молодежи. Люди в 60 лет вынуждены работать и занимают их рабочие места», — объяснил депутат. Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич напомнил, что россияне в праве забрать накопительную часть выплат до наступления официального пенсионного возраста.

Задачи, поставленные перед пенсионной реформой, не выполнены, поэтому необходимо ее отменить и вернуть прежний пенсионный возраст. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «На сегодняшний день, те задачи, которые ставила пенсионная реформа, не выполнены. Поэтому, на наш взгляд, нужно возвращаться к тому, чтобы женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет», — сказал Андрей Алехин. По его словам, возвращение старого пенсионного возраста помогло бы решить вопрос с безработицей. «Это необходимо в текущей экономической ситуации и особенно в условиях спецоперации. Это в первую очередь вопрос занятости молодежи. Люди в 60 лет вынуждены работать и занимают их рабочие места», — объяснил депутат. Индексация страховых пенсий произойдет 1 февраля и 1 апреля 2025 году, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич напомнил, что россияне в праве забрать накопительную часть выплат до наступления официального пенсионного возраста.