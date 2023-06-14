В Тюменской области ожидается резкое похолодание

15 июня 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидаются грозы и дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь с 17 на 18 июня температура воздуха на территории Тюменской области опустится с 19 до 3 градусов. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «17 июня, день. Похолодание. Температура воздуха составит 14 — 19 градусов. 18 июня, ночь. Переменная облачность. Температура воздуха: 3 — 8 градусов», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. Ранее агентство писало о том, что в регионе ожидается похолодание до 6 градусов.

В ночь с 17 на 18 июня температура воздуха на территории Тюменской области опустится с 19 до 3 градусов. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «17 июня, день. Похолодание. Температура воздуха составит 14 — 19 градусов. 18 июня, ночь. Переменная облачность. Температура воздуха: 3 — 8 градусов», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. Ранее агентство писало о том, что в регионе ожидается похолодание до 6 градусов.