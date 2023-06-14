14 июня 2023

В Тюменской области ожидается резкое похолодание

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В Тюменской области ожидаются грозы и дожди Фото:

В ночь с 17 на 18 июня температура воздуха на территории Тюменской области опустится с 19 до 3 градусов. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«17 июня, день. Похолодание. Температура воздуха составит 14 — 19 градусов. 18 июня, ночь. Переменная облачность. Температура воздуха: 3 — 8 градусов», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. Ранее агентство писало о том, что в регионе ожидается похолодание до 6 градусов.

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В ночь с 17 на 18 июня температура воздуха на территории Тюменской области опустится с 19 до 3 градусов. Об этом сообщает официальный сайт ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «17 июня, день. Похолодание. Температура воздуха составит 14 — 19 градусов. 18 июня, ночь. Переменная облачность. Температура воздуха: 3 — 8 градусов», — указано на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В период с 16 по 18 июня на территории Тюменской области также с высокой долей вероятности возможны грозы и дожди. Ранее агентство писало о том, что в регионе ожидается похолодание до 6 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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