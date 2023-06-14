14 июня 2023

Московская компания испытает в Курганской области инновационную разработку по тушению пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
В Курганской области испытают пламезамедляющий состав Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Московская компания «Группа О3» испытает в Курганской области инновационную разработку по тушению пожаров. Об этом глава региона Вадим Шумков договорился с гендиректором компании Григорием Шифриным в ходе встречи на ПМЭФ 15 июня. Об этом сообщает правительство региона.

«В Курганской области проведут испытание инновационного пламезамедляющего состава, разработанного „Группой ОЗ“. Эти договоренности в ходе встречи с губернатором Вадимом Шумковым на полях ПМЭФ 15 июня подтвердил генеральный директор ООО „Группа О3“ Григорий Шифрин. Он отметил, что „Группа О3“ по-прежнему продолжает рассматривать Курганскую область как привлекательный для инвестиций регион», — говорится в сообщении. Пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000 был представлен компанией «Группа ОЗ». Модельные испытания разработки были успешно проведены с ФБУ «Авиалесоохрана» в октябре 2022 года.

В ходе встречи Шумков и Шифрин также обсудили проблемы, связанные с предотвращением и тушением пожаров. Глава региона дал поручение департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области обеспечить проведение испытаний нового пламезамедляющего состава «Группы О3».

Также в ходе ПМЭФ курганский замгубернатора подписал соглашения на миллиард рублей. В частности, договоренности были достигнуты с местными предприятиями «Курганавторемонт» и «Технокерамика». Кроме того, были подписаны соглашения с ПАО «ВымпелКом» и Альфа-Банком.

Ранее URA.RU писало, что московский инвестор «Группа О3» тормозит стройку крупного проекта в Кургане. В ходе ПМЭФ в 2019 году губернатор Шумков договорился с компанией о строительстве завода по переработке сжиженного газа. Объем инвестиций должен был составить один млрд рублей. В компании «Группа О3» URA.RU сообщали, что проект поставлен на паузу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская компания «Группа О3» испытает в Курганской области инновационную разработку по тушению пожаров. Об этом глава региона Вадим Шумков договорился с гендиректором компании Григорием Шифриным в ходе встречи на ПМЭФ 15 июня. Об этом сообщает правительство региона. «В Курганской области проведут испытание инновационного пламезамедляющего состава, разработанного „Группой ОЗ“. Эти договоренности в ходе встречи с губернатором Вадимом Шумковым на полях ПМЭФ 15 июня подтвердил генеральный директор ООО „Группа О3“ Григорий Шифрин. Он отметил, что „Группа О3“ по-прежнему продолжает рассматривать Курганскую область как привлекательный для инвестиций регион», — говорится в сообщении. Пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000 был представлен компанией «Группа ОЗ». Модельные испытания разработки были успешно проведены с ФБУ «Авиалесоохрана» в октябре 2022 года. В ходе встречи Шумков и Шифрин также обсудили проблемы, связанные с предотвращением и тушением пожаров. Глава региона дал поручение департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области обеспечить проведение испытаний нового пламезамедляющего состава «Группы О3». Также в ходе ПМЭФ курганский замгубернатора подписал соглашения на миллиард рублей. В частности, договоренности были достигнуты с местными предприятиями «Курганавторемонт» и «Технокерамика». Кроме того, были подписаны соглашения с ПАО «ВымпелКом» и Альфа-Банком. Ранее URA.RU писало, что московский инвестор «Группа О3» тормозит стройку крупного проекта в Кургане. В ходе ПМЭФ в 2019 году губернатор Шумков договорился с компанией о строительстве завода по переработке сжиженного газа. Объем инвестиций должен был составить один млрд рублей. В компании «Группа О3» URA.RU сообщали, что проект поставлен на паузу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...