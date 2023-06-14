Московская компания испытает в Курганской области инновационную разработку по тушению пожаров

В Курганской области испытают пламезамедляющий состав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Московская компания «Группа О3» испытает в Курганской области инновационную разработку по тушению пожаров. Об этом глава региона Вадим Шумков договорился с гендиректором компании Григорием Шифриным в ходе встречи на ПМЭФ 15 июня. Об этом сообщает правительство региона.

«В Курганской области проведут испытание инновационного пламезамедляющего состава, разработанного „Группой ОЗ“. Эти договоренности в ходе встречи с губернатором Вадимом Шумковым на полях ПМЭФ 15 июня подтвердил генеральный директор ООО „Группа О3“ Григорий Шифрин. Он отметил, что „Группа О3“ по-прежнему продолжает рассматривать Курганскую область как привлекательный для инвестиций регион», — говорится в сообщении. Пламезамедляющий состав ТРИОФЛЕЙМ 9000 был представлен компанией «Группа ОЗ». Модельные испытания разработки были успешно проведены с ФБУ «Авиалесоохрана» в октябре 2022 года.

В ходе встречи Шумков и Шифрин также обсудили проблемы, связанные с предотвращением и тушением пожаров. Глава региона дал поручение департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области обеспечить проведение испытаний нового пламезамедляющего состава «Группы О3».

Также в ходе ПМЭФ курганский замгубернатора подписал соглашения на миллиард рублей. В частности, договоренности были достигнуты с местными предприятиями «Курганавторемонт» и «Технокерамика». Кроме того, были подписаны соглашения с ПАО «ВымпелКом» и Альфа-Банком.

Ранее URA.RU писало, что московский инвестор «Группа О3» тормозит стройку крупного проекта в Кургане. В ходе ПМЭФ в 2019 году губернатор Шумков договорился с компанией о строительстве завода по переработке сжиженного газа. Объем инвестиций должен был составить один млрд рублей. В компании «Группа О3» URA.RU сообщали, что проект поставлен на паузу.