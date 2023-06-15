Турчак передал привет участникам ПМЭФ из зоны СВО. Видео

Турчак привез на фронт необходимую бойцам технику

15 июня 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Переданная российским военным техника поможет уничтожить оружие ВСУ, заявил Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие в Запорожской области получили необходимую на фронте спецтехнику от «Единой России» и Фонда поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, который привез технику и оборудование бойцам, комментируя свою поездку, также передал привет участникам ПМЭФ в Санкт-Петербурге. «На полях (ПМЭФ-2023) Запорожской области провели выездную „стратегическую сессию“ на тему „А что ты сделал для фронта?“ Передали подразделениям 58-й армии ударную и защитную технику, дроны, средства обнаружения и подавления беспилотников противника, приборы ночного видения», — заявил Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что переданная техника поможет российским военным уничтожить еще больше оружия противника. По словам Турчака, ночью вооружение уже будет стоять на позициях. Военнослужащий с позывным «Варвар» подчеркнул, что полученные противодронные рюкзаки мешают работе украинских беспилотников. «Эти противодронные рюкзаки мы сегодня же ночью установим на самый пик первых траншей мотострелковых рот», — сказал он. «Единая Россия» 18 апреля заключила соглашение с фондом поддержки «Наша Правда». В него входит помощь для военных в зоне специальной военной операции (СВО) и гражданам новых регионов. За 2022 год «Единая Россия» собрала уже шесть миллиардов рублей для покупки спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов. Кроме того, в Донбассе и в новых регионах работают 45 центров «Единой России», которые оказывают гуманитарную помощь жителям. Региональные отделения партии доставили уже более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военнослужащие в Запорожской области получили необходимую на фронте спецтехнику от «Единой России» и Фонда поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак, который привез технику и оборудование бойцам, комментируя свою поездку, также передал привет участникам ПМЭФ в Санкт-Петербурге. «На полях (ПМЭФ-2023) Запорожской области провели выездную „стратегическую сессию“ на тему „А что ты сделал для фронта?“ Передали подразделениям 58-й армии ударную и защитную технику, дроны, средства обнаружения и подавления беспилотников противника, приборы ночного видения», — заявил Турчак в своем telegram-канале. Он отметил, что переданная техника поможет российским военным уничтожить еще больше оружия противника. По словам Турчака, ночью вооружение уже будет стоять на позициях. Военнослужащий с позывным «Варвар» подчеркнул, что полученные противодронные рюкзаки мешают работе украинских беспилотников. «Эти противодронные рюкзаки мы сегодня же ночью установим на самый пик первых траншей мотострелковых рот», — сказал он. «Единая Россия» 18 апреля заключила соглашение с фондом поддержки «Наша Правда». В него входит помощь для военных в зоне специальной военной операции (СВО) и гражданам новых регионов. За 2022 год «Единая Россия» собрала уже шесть миллиардов рублей для покупки спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов. Кроме того, в Донбассе и в новых регионах работают 45 центров «Единой России», которые оказывают гуманитарную помощь жителям. Региональные отделения партии доставили уже более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.