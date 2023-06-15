В центре Кургана земля под жилую застройку подорожала на сотни миллионов

Земля под застройку в центре Кургана выросла почти на миллион рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана подняли стоимость земельного участка в центре Кургана почти на один миллион рублей. Информация об этом опубликована на сайте «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина, Свердлова в городе Кургане. Общая площадь: 13 191 квадратных метров. Начальная цена: 61 401 200 рублей», — указано в аукционной документации. Ранее данный участок был выставлен на торги за 60,5 миллионов рублей.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить причины роста стоимости земельного участка. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана подняли стоимость застройки возле набережной реки Тобол. Цена земли под строительство многоэтажек выросла более чем на 1,2 млн рублей. Сейчас участок в районе улиц Красина, Климова, Кирова стоит 80,4 млн рублей. До этого мэрия заявляла, что планируют снижать цену на земельные участки в центре города и микрорайоне Заозерный.