Запад меняет приоритеты в вооружении Украины

Западные страны готовятся поставлять Киеву больше наземных систем ПВО
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Отправка ПВО на Украину является главным приоритетом НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО являются главной задачей в помощи для Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Западные страны заключили соглашение для быстрой отправки ПВО.

«Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция идет на официальном сайте НАТО. Министр подчеркнул, что отправка на Украину системы ПВО является одним из главных приоритетов.

По словам Остина, Канада отправи лавоенную помощь на 500 млн долларов для поддержки Киева. «Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины», — добавил он.

Великобритания, США, Нидерланды Дания заключили партнерство для быстрой поставки средств ПВО для Украины. «Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев», — сказано в документе Минобороны Великобритании. Отправка вооружения уже началась и завершится через несколько недель.

Отмечается, что у Украины нехватка в ПВО. Заявление было сделано после встречи западных стран в Брюсселе.

Ранее стало известно, что украинских летчиков обучат пилотированию на американских истребителях F-16. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Системы ПВО являются главной задачей в помощи для Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Западные страны заключили соглашение для быстрой отправки ПВО. «Мы по-прежнему сконцентрированы на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах ПВО наземного базирования», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция идет на официальном сайте НАТО. Министр подчеркнул, что отправка на Украину системы ПВО является одним из главных приоритетов. По словам Остина, Канада отправи лавоенную помощь на 500 млн долларов для поддержки Киева. «Это будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины», — добавил он. Великобритания, США, Нидерланды Дания заключили партнерство для быстрой поставки средств ПВО для Украины. «Эта инициатива позволит доставить [на Украину] сотни зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенные для их использования системы, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев», — сказано в документе Минобороны Великобритании. Отправка вооружения уже началась и завершится через несколько недель. Отмечается, что у Украины нехватка в ПВО. Заявление было сделано после встречи западных стран в Брюсселе. Ранее стало известно, что украинских летчиков обучат пилотированию на американских истребителях F-16. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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