Бойцы ФСБ подготовились к атакам террористов в Екатеринбурге

УФСБ по Свердловской области провело антитеррористические учения

Силовики отработали два возможных сценария атак в Екатеринбурге Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловское управление ФСБ провело в Екатеринбурге двухдневные учения по предотвращению террористических атак. В рамках подготовки бойцы отработали действия по ликвидацию угрозы в местах массово скопления людей, рассказали URA.RU в пресс-службе управления.

«В соответствии со смоделированными учебными задачами силы и средства группировки из числа представителей органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и силовых структур отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз террористического характера», — рассказали в УФСБ. Помимо собственных сил управления, в тренировке приняли участие сотрудники полиции, ФСО, Росгвардии, МЧС и других силовых структур.

В ходе учений ФСБ отработала два сценария, связанных с предстоящим в августе Международным фестивалем университетского спорта: захват заложников в общественном центре фестиваля и попытки проникновения на территорию дворца водных видов спорта. По итогам тренировки начальник УФСБ Игорь Николаев «отметил, что поставленные цели достигнуты».

О проведении антитеррористических учений ФСБ в Екатеринбурге стало известно 14 июня. Анонсировалось, что силовиков стянут к объектам Международного фестиваля университетского спорта. Он пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа.