Сделку эсеров с соперником мэра Екатеринбурга, одобренную Куйвашевым, срывают

15 июня 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

С Андреем Кузнецовым (слева) вице-мэр знаком очень давно, они хорошо общаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга пытается сорвать сделку «Справедливой России» с оппонентом мэра Алексея Орлова на выборах в гордуму — миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Замглавы города Сергей Плахотин убеждает депутата Госдумы, лидера свердловских эсеров Андрея Кузнецова не выдвигать связанных с Кочетковым кандидатов. О том, что они, проигравшие в праймериз «Единой России», пойдут на основные выборы от СР, URA.RU сообщило 6 июня. За сутки до этого губернатор Евгений Куйвашев (вероятно, в присутствии вице-губернатора Олега Чемезова) неожиданно дал понять Кузнецову, что как минимум не будет против, если «справедливороссы» будут сотрудничать с Кочетковым, чью фракцию в гордуме Орлов хочет сократить. На той же неделе миллиардер слетал на переговоры в Москву — по одной из версий, с первыми лицами партии. «В это же время Плахотин (в команде Орлова отвечает за выборы — прим. ред.) пробовал — и пробует — переубедить Кузнецова», — рассказал источник. Оперативно дозвониться до самих Плахотина и Кузнецова не удалось. Статья по теме Миллиардер раскошелится для победы над мэром Екатеринбурга Орлов, общавшийся с Кузнецовым в начале года — когда предвыборная конфигурация еще толком не была ясна, — в июне с ним не говорил. Они встречались на 300-летии Перми 12 июня, но лишь обменялись рукопожатиями, рассказали несколько свидетелей. Еще один источник отметил, что шансов договориться у Плахотина немного: якобы Кочетков, если еще не внес аванс руководству СР, сделает это в ближайшее время. Впрочем, другой инсайдер заявил, что, по его мнению, «пространство для маневра пока имеется». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга пытается сорвать сделку «Справедливой России» с оппонентом мэра Алексея Орлова на выборах в гордуму — миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»). Замглавы города Сергей Плахотин убеждает депутата Госдумы, лидера свердловских эсеров Андрея Кузнецова не выдвигать связанных с Кочетковым кандидатов. О том, что они, проигравшие в праймериз «Единой России», пойдут на основные выборы от СР, URA.RU сообщило 6 июня. За сутки до этого губернатор Евгений Куйвашев (вероятно, в присутствии вице-губернатора Олега Чемезова) неожиданно дал понять Кузнецову, что как минимум не будет против, если «справедливороссы» будут сотрудничать с Кочетковым, чью фракцию в гордуме Орлов хочет сократить. На той же неделе миллиардер слетал на переговоры в Москву — по одной из версий, с первыми лицами партии. «В это же время Плахотин (в команде Орлова отвечает за выборы — прим. ред.) пробовал — и пробует — переубедить Кузнецова», — рассказал источник. Оперативно дозвониться до самих Плахотина и Кузнецова не удалось. Орлов, общавшийся с Кузнецовым в начале года — когда предвыборная конфигурация еще толком не была ясна, — в июне с ним не говорил. Они встречались на 300-летии Перми 12 июня, но лишь обменялись рукопожатиями, рассказали несколько свидетелей. Еще один источник отметил, что шансов договориться у Плахотина немного: якобы Кочетков, если еще не внес аванс руководству СР, сделает это в ближайшее время. Впрочем, другой инсайдер заявил, что, по его мнению, «пространство для маневра пока имеется».