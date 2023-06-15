Курганский губернатор договорился о создании новых рабочих мест

Губернатор Вадим Шумков подписал соглашение с компанией FESCO

16 июня 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Правительство будет сотрудничать с транспортно-логистической компанией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с международной транспортно-логистической компанией FESCO. Одним из направлений сотрудничества является участие компании в создании дополнительных рабочих мест и увеличение поступлений налоговых платежей. Соглашение подписано с председателем Совета директоров компании Андреем Севериловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство Курганской области. «На ПМЭФ 15 июня подписано соглашение о сотрудничестве правительства Курганской области и международной транспортно-логистической компанией FESCO. В числе основных соглашений указано участие компании в инвестиционных проектах в сфере логистики в регионе, направленных на создание дополнительных рабочих мест и увеличение поступлений налоговых платежей в бюджет региона», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Также соглашение предусматривает совместную работу в поддержке предпринимательства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит», которое заключается в расширении ассортимента продукции курганских производителей на полках магазинов ритейлера. Также на ПМЭФ замгубернатора Андрей Алексеев договорился о сотрудничестве с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с международной транспортно-логистической компанией FESCO. Одним из направлений сотрудничества является участие компании в создании дополнительных рабочих мест и увеличение поступлений налоговых платежей. Соглашение подписано с председателем Совета директоров компании Андреем Севериловым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство Курганской области. «На ПМЭФ 15 июня подписано соглашение о сотрудничестве правительства Курганской области и международной транспортно-логистической компанией FESCO. В числе основных соглашений указано участие компании в инвестиционных проектах в сфере логистики в регионе, направленных на создание дополнительных рабочих мест и увеличение поступлений налоговых платежей в бюджет региона», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Также соглашение предусматривает совместную работу в поддержке предпринимательства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит», которое заключается в расширении ассортимента продукции курганских производителей на полках магазинов ритейлера. Также на ПМЭФ замгубернатора Андрей Алексеев договорился о сотрудничестве с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе.