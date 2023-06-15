Байден просит дать поблажки Украине при вступлении в НАТО

16 июня 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден может освободить Украину от выполнения плана действий по вступлению в НАТО, пишет Axios Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден поддерживает предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину выполнять план действий по членству (ПДЧ) после завершения украинского конфликта для принятия в Североатлантический альянс. Об этом пишет портал Axios. «Байден поддерживал мнение Столтенберга о том, что не нужно обязывать Украину после завершения конфликта выполнять ПДЧ для принятия в альянс», — говорится в материале портала . Там добавили, что на встрече в Вашингтоне 13 июня Столтенберг предложил исключить для Украины прохождение поэтапного ПДЧ, как это было сделано всеми восточноевропейскими странами-участницами до вступления в НАТО. Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают НАТО пригласить Украину стать членом альянса. По информации издания The New York Times, администрация Джо Байдена может предложить Украине модель сотрудничества, аналогичную израильской, не требующую вступления страны в НАТО , передает Pravda.Ru. Среди стран-участниц НАТО нет единой позиции относительно принятия Украины в альянс. Несмотря на регулярные обсуждения данного вопроса, до сих пор не удалось найти компромисс, передает Пятый канал.

Президент США Джо Байден поддерживает предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не обязывать Украину выполнять план действий по членству (ПДЧ) после завершения украинского конфликта для принятия в Североатлантический альянс. Об этом пишет портал Axios. «Байден поддерживал мнение Столтенберга о том, что не нужно обязывать Украину после завершения конфликта выполнять ПДЧ для принятия в альянс», — говорится в материале портала. Там добавили, что на встрече в Вашингтоне 13 июня Столтенберг предложил исключить для Украины прохождение поэтапного ПДЧ, как это было сделано всеми восточноевропейскими странами-участницами до вступления в НАТО. Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают НАТО пригласить Украину стать членом альянса. По информации издания The New York Times, администрация Джо Байдена может предложить Украине модель сотрудничества, аналогичную израильской, не требующую вступления страны в НАТО, передает Pravda.Ru. Среди стран-участниц НАТО нет единой позиции относительно принятия Украины в альянс. Несмотря на регулярные обсуждения данного вопроса, до сих пор не удалось найти компромисс, передает Пятый канал.