В челябинском заксобрании поделили власть уходящего в отставку спикера

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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , лазарев александр
Полномочия Александра Лазарева вынужденно разделят из-за правового казуса Фото:

В заксобрании Челябинской области временно разделили полномочия ушедшего в досрочную отставку спикера Александра Лазарева между двумя его заместителями. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

«До избрания председателя руководить заседаниями заксобрания будет Олег Гербер. Отвечать за административно-хозяйственные вопросы и нести представительские функции — Павел Киселев», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

«Согласно регламенту, все полномочия председателя заксобрания при его отсутствии автоматически переходят к первому вице-спикеру. Но сейчас его просто нет — эту должность сократили как раз при Лазареве. Отсюда появилась эта странная схема», — пояснил источник URA.RU в ЗСО.

По его словам, новый порядок начнет действовать с внеплановой сессии 15 июня, на которой депутаты утвердят отставку Лазарева. Сам он ее пропустит, уехав в Донбасс в качестве будущего вице-губернатора по связям с новыми субъектами РФ. До того, как Гербер покинет пост руководителя Областного телевидения и будет избран председателем ЗСО, областной парламент будет работать по такой модели.

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В заксобрании Челябинской области временно разделили полномочия ушедшего в досрочную отставку спикера Александра Лазарева между двумя его заместителями. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «До избрания председателя руководить заседаниями заксобрания будет Олег Гербер. Отвечать за административно-хозяйственные вопросы и нести представительские функции — Павел Киселев», — пояснили URA.RU в пресс-службе. «Согласно регламенту, все полномочия председателя заксобрания при его отсутствии автоматически переходят к первому вице-спикеру. Но сейчас его просто нет — эту должность сократили как раз при Лазареве. Отсюда появилась эта странная схема», — пояснил источник URA.RU в ЗСО. По его словам, новый порядок начнет действовать с внеплановой сессии 15 июня, на которой депутаты утвердят отставку Лазарева. Сам он ее пропустит, уехав в Донбасс в качестве будущего вице-губернатора по связям с новыми субъектами РФ. До того, как Гербер покинет пост руководителя Областного телевидения и будет избран председателем ЗСО, областной парламент будет работать по такой модели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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